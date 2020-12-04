https://ria.ru/20201204/zavod-1587727903.html

Под Пензой построят семеноводческий завод за 400 миллионов рублей

Под Пензой построят семеноводческий завод за 400 миллионов рублей

ООО "Курск АгроАктив" (входит в агрохолдинг "Агротерра") планирует построить в Пензенской области семеноводческий завод с объемом инвестиций 400 миллионов... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:14

2020-12-04T18:14

2020-12-04T18:14

пензенская область

иван белозерцев

пенза

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 4 дек - РИА Новости. ООО "Курск АгроАктив" (входит в агрохолдинг "Агротерра") планирует построить в Пензенской области семеноводческий завод с объемом инвестиций 400 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор Иван Белозерцев и заместитель гендиректора компании Нина Миронова в пятницу в Пензе подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству в реализации нового инвестпроекта."Инвестпроект стоимостью 400 миллионов рублей предусматривает создание на территории региона инфраструктуры для выращивания, производства и продажи семян пшеницы и сои. Планируется создать около 20 рабочих мест", - говорится в сообщении.Глава региона отметил, что семенной материал высокого качества пользуется у аграриев спросом.Стороны в ходе встречи отметили, что реализация инвестпроекта придаст новый импульс развитию сельскохозяйственной отрасли Пензенской области."Мы готовы заниматься дистрибуцией семян пшеницы и сои, оказывать агроконсалтинг, предоставлять услуги по хранению зерна — в Пензенском регионе у нас имеется четыре элеватора", - цитирует Миронову пресс-служба.Группа компаний "Агротерра" занимается выращиванием, хранением и реализацией сельскохозяйственных культур, обрабатывает более 200 тысяч гектаров. Агрохолдинг занимается выращиванием сои, пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. Производством занимаются 24 хозяйства в Курской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, а сохранность продукции обеспечивают 19 элеваторов общей мощностью более 500 тысяч тонн.

https://ria.ru/20201204/biznes-1587721300.html

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иван белозерцев, пенза, пензенская область, экономика