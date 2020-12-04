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Запрет на массовые мероприятия ввели в 81 российском регионе

Запрет на массовые мероприятия ввели в 81 российском регионе

Во всех субъектах РФ усилен режим дезинфекции в местах массового пребывания людей, в 81 регионе введен запрет на массовые мероприятия в связи с распространением РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:23

2020-12-04T18:23

2020-12-04T18:29

туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Во всех субъектах РФ усилен режим дезинфекции в местах массового пребывания людей, в 81 регионе введен запрет на массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день во всех регионах страны введен масочный режим, усилен режим дезинфекции в местах массового пребывания граждан, в том числе в общественном транспорте. В 81 регионе введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, также в 81 регионе введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями", - сказала Голикова на брифинге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество