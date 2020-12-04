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РИА Наука
https://ria.ru/20201204/zagadka-1587718084.html
В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
Сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТЕХ" с целью прорекламировать себя на весь мир опубликовали шуточный ролик о том, что в местном заповеднике РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:33
2020-12-04T19:59
риа наука
россия
тула
технологии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТЕХ" с целью прорекламировать себя на весь мир опубликовали шуточный ролик о том, что в местном заповеднике в деревне Кондуки якобы обнаружен таинственный монолит, найденный ранее в США и Румынии, рассказал РИА Новости руководитель проектного офиса НОЦ Константин Подрезов.Ранее мировые СМИ сообщали о появлении таинственных монолитов на территории пустыни Юта в США и Румынии, затем монолит нашли в Калифорнии. Монолиты представляют собой высокие, похожие на стальные, трехгранные колонны. Через некоторое время они исчезают, официальной информации о них нет.В пятницу НОЦ "ТулаТЕХ" разместила в YouTube видеоролик, где говорится, что 3 декабря загадочный объект, ранее появившийся в пустыне штата Юта, появился на территории заповедника Кондуки в Тульской области. Место называется "Романцевские горы", и на одной из них установлена стальная трехгранная колонна, на вершине которой выгравировано – "НОЦ Тулатех". Авторы ролика поясняют, что монолит "не является посланием инопланетного разума, как предполагали многие зарубежные СМИ", эта стальная призма – изобретение "ТулаТЕХ", предназначенное исключительно для исследований на территории страны."Эксперименты с квантовыми скачками непредсказуемы, и из-за ошибки лаборанта объект был некорректно отправлен сначала в США, потом - в Румынию. Вчера объект, который ученые между собой называли "Объект-542", удалось вернуть на экспериментальный полигон "ТулаТЕХ" в Кондуках. Работа над квантовыми скачками в центре продолжится", - говорится в видеоролике.Видеоролик вызвал большой резонанс в соцсетях и СМИ.Подрезов рассказал РИА Новости, что поводом для создания ролика стала радость от того, что "ТулаТЕХ" вошел в число победителей конкурсного отбора научно-образовательных центров мирового уровня, которым в 2021 году будет предоставлена государственная поддержка. Об этом 3 декабря объявил кабмин РФ."Идея родилась достаточно спонтанно. Мы проделали большую работу, готовясь к созданию в Туле научно-образовательного центра мирового уровня, и когда стало известно о нашей победе, захотелось ею поделиться, рассказать о себе всему миру. И чисто случайно пришла в голову такая идея – использовать тему, которая вызывает ажиотаж в последнее время, прежде всего, за рубежом, и показать, на что способны тульские разработки", - рассказал собеседник агентства.По его словам, его и коллег порадовало, что ролик вызвал большой интерес. Просто разместить в интернете новость о победе в конкурсе было бы слишком скучно, добавил Подрезов.
https://ria.ru/20201203/monolit-1587415006.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Таинственный монолит в Кондуках: шуточный ролик НОЦ "ТулаТЕХ"
Сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТЕХ" с целью прорекламировать себя на весь мир опубликовали шуточный ролик о том, что в местном заповеднике в деревне Кондуки якобы обнаружен таинственный монолит, найденный ранее в США и Румынии.
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60
россия, тула, технологии

В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике

17:33 04.12.2020 (обновлено: 19:59 04.12.2020)
 
© НОЦ ТулаТЕХ/YoutubeМонолит в Кондуках, Тульская область
Монолит в Кондуках, Тульская область - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© НОЦ ТулаТЕХ/Youtube
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТЕХ" с целью прорекламировать себя на весь мир опубликовали шуточный ролик о том, что в местном заповеднике в деревне Кондуки якобы обнаружен таинственный монолит, найденный ранее в США и Румынии, рассказал РИА Новости руководитель проектного офиса НОЦ Константин Подрезов.
Ранее мировые СМИ сообщали о появлении таинственных монолитов на территории пустыни Юта в США и Румынии, затем монолит нашли в Калифорнии. Монолиты представляют собой высокие, похожие на стальные, трехгранные колонны. Через некоторое время они исчезают, официальной информации о них нет.
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В пятницу НОЦ "ТулаТЕХ" разместила в YouTube видеоролик, где говорится, что 3 декабря загадочный объект, ранее появившийся в пустыне штата Юта, появился на территории заповедника Кондуки в Тульской области. Место называется "Романцевские горы", и на одной из них установлена стальная трехгранная колонна, на вершине которой выгравировано – "НОЦ Тулатех". Авторы ролика поясняют, что монолит "не является посланием инопланетного разума, как предполагали многие зарубежные СМИ", эта стальная призма – изобретение "ТулаТЕХ", предназначенное исключительно для исследований на территории страны.
"Эксперименты с квантовыми скачками непредсказуемы, и из-за ошибки лаборанта объект был некорректно отправлен сначала в США, потом - в Румынию. Вчера объект, который ученые между собой называли "Объект-542", удалось вернуть на экспериментальный полигон "ТулаТЕХ" в Кондуках. Работа над квантовыми скачками в центре продолжится", - говорится в видеоролике.
Видеоролик вызвал большой резонанс в соцсетях и СМИ.
Подрезов рассказал РИА Новости, что поводом для создания ролика стала радость от того, что "ТулаТЕХ" вошел в число победителей конкурсного отбора научно-образовательных центров мирового уровня, которым в 2021 году будет предоставлена государственная поддержка. Об этом 3 декабря объявил кабмин РФ.
"Идея родилась достаточно спонтанно. Мы проделали большую работу, готовясь к созданию в Туле научно-образовательного центра мирового уровня, и когда стало известно о нашей победе, захотелось ею поделиться, рассказать о себе всему миру. И чисто случайно пришла в голову такая идея – использовать тему, которая вызывает ажиотаж в последнее время, прежде всего, за рубежом, и показать, на что способны тульские разработки", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, его и коллег порадовало, что ролик вызвал большой интерес. Просто разместить в интернете новость о победе в конкурсе было бы слишком скучно, добавил Подрезов.
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