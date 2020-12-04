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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/zabolevaemost-1587733773.html
Названы возрастные группы россиян с высокой заболеваемостью COVID-19
Названы возрастные группы россиян с высокой заболеваемостью COVID-19
Наиболее интенсивный рост заболеваемости коронавирусом в ноябре был зафиксирован среди людей от 30 до 64 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:40
2020-12-04T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наиболее интенсивный рост заболеваемости коронавирусом в ноябре был зафиксирован среди людей от 30 до 64 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре отмечен в возрастных группах от 30 до 49 лет - это рост на 74%, и от 50 до 64 лет, где рост зафиксирован на 68%", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.Она вновь призвала соблюдать ограничительные меры, которые рекомендованы постановлением главного санитарного врача и вводятся в регионах страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество

Названы возрастные группы россиян с высокой заболеваемостью COVID-19

18:40 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИзмерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Наиболее интенсивный рост заболеваемости коронавирусом в ноябре был зафиксирован среди людей от 30 до 64 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре отмечен в возрастных группах от 30 до 49 лет - это рост на 74%, и от 50 до 64 лет, где рост зафиксирован на 68%", - заявила Голикова на брифинге в пятницу.
Она вновь призвала соблюдать ограничительные меры, которые рекомендованы постановлением главного санитарного врача и вводятся в регионах страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 18:11Распространение нового коронавируса
Голикова заявила о замедлении распространения коронавируса
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваОбщество
 
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