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Забайкальский край
https://ria.ru/20201204/zabaykale-1587695239.html
Расходы на социальную сферу в Забайкалье увеличат на 6,6 миллиарда рублей
Расходы на социальную сферу в Забайкалье увеличат на 6,6 миллиарда рублей
Доходная часть бюджета Забайкальского края на 2021 год запланирована в общем объёме 84 миллиарда рублей с ростом к уровню 2020 года в 10,6 миллиарда рублей, при РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:39
2020-12-04T15:38
забайкальский край
экономика
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ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Доходная часть бюджета Забайкальского края на 2021 год запланирована в общем объёме 84 миллиарда рублей с ростом к уровню 2020 года в 10,6 миллиарда рублей, при этом рост собственных доходов прогнозируется на уровне 3,5 миллиарда рублей - до 45 миллиардов рублей, сообщила министр финансов края Вера Антропова.Антропова уточнила, что объём безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры Забайкалья, в проекте бюджета увеличен на 7,5 миллиарда рублей."Запланированные расходы составят 85 миллиардов рублей. Несмотря на различного рода публикации о снижении социальных расходов, бюджет 2021 года запланирован социально направленным", - привели слова министра в пресс-службе правительства края.Так, расходы по социальным направлениям увеличат на 6,6 миллиарда рублей. Всего на соцсферу в бюджете края будет заложено около 56 миллиардов рублей, что составляет 65% от всех расходов в 2021 году.Министр обратила внимание, что на поддержку семей с детьми будет направлено около 9 миллиардов рублей. Увеличение по сравнению с текущим годом составит почти три миллиарда рублей. Речь идёт о ежемесячных выплатах на первого и третьего детей, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет", - пояснила Антропова.Глава ведомства добавила, что законопроект о бюджете Забайкальского края будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание региона после того, как будет получено положительное заключение от Минфина России.
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экономика

Расходы на социальную сферу в Забайкалье увеличат на 6,6 миллиарда рублей

15:39 04.12.2020
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧИТА, 4 дек - РИА Новости. Доходная часть бюджета Забайкальского края на 2021 год запланирована в общем объёме 84 миллиарда рублей с ростом к уровню 2020 года в 10,6 миллиарда рублей, при этом рост собственных доходов прогнозируется на уровне 3,5 миллиарда рублей - до 45 миллиардов рублей, сообщила министр финансов края Вера Антропова.
Антропова уточнила, что объём безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры Забайкалья, в проекте бюджета увеличен на 7,5 миллиарда рублей.
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"Запланированные расходы составят 85 миллиардов рублей. Несмотря на различного рода публикации о снижении социальных расходов, бюджет 2021 года запланирован социально направленным", - привели слова министра в пресс-службе правительства края.
Так, расходы по социальным направлениям увеличат на 6,6 миллиарда рублей. Всего на соцсферу в бюджете края будет заложено около 56 миллиардов рублей, что составляет 65% от всех расходов в 2021 году.
"Заработная плата предусмотрена на уровне 2020 года. Социальные выплаты гражданам в общем объёме составят 13 миллиардов рублей, рост – четыре миллиарда рублей. Хочется отметить, что предусмотрена индексация социальных выплат с 1 июля 2021 года на 3,7%", - цитируются в сообщении слова Антроповой.
Министр обратила внимание, что на поддержку семей с детьми будет направлено около 9 миллиардов рублей. Увеличение по сравнению с текущим годом составит почти три миллиарда рублей. Речь идёт о ежемесячных выплатах на первого и третьего детей, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет", - пояснила Антропова.
Глава ведомства добавила, что законопроект о бюджете Забайкальского края будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание региона после того, как будет получено положительное заключение от Минфина России.
 
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