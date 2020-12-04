https://ria.ru/20201204/volontery-1587743593.html

Число волонтеров на Кубани достигло 60 тысяч человек

Число волонтеров на Кубани достигло 60 тысяч человек

Волонтерское движение Краснодарского края насчитывает около 60 тысяч человек, по этому показателю регион находится на четвертом месте среди субъектов РФ,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:26

2020-12-04T19:26

2020-12-04T19:26

краснодарский край

волонтеры победы

вениамин кондратьев

общероссийский народный фронт

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

краснодар

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Волонтерское движение Краснодарского края насчитывает около 60 тысяч человек, по этому показателю регион находится на четвертом месте среди субъектов РФ, сообщает администрация края."Сейчас на Кубани в системе "Добровольцы России" зарегистрированы почти 60 тысяч человек, 389 организации. Отряды волонтеров есть в 445 школах края. По статистике Росмолодежи, регион находится на четвертом месте по числу добровольцев в РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в преддверии Международного дня добровольца глава региона Вениамин Кондратьев посетил краевой волонтерский центр в Краснодаре. Ресурсный центр поддержки добровольчества работает на базе Центра молодежных инициатив. Первого декабря он прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров.Кондратьев поздравил волонтеров с предстоящим праздником, отметив особую важность их деятельности в период пандемии. Весной региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами-медиками сформировали штаб помощи пожилым людям в рамках реализации всероссийской акции "#Мывместе".В крае также действует региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Его участники проводят всероссийские и международные акции, оказывают социально-бытовую помощь ветеранам, содействие в благоустройстве памятных мест.На поддержку добровольческих проектов выделяются гранты как из федерального, так и из краевого бюджета. "Волонтерское сообщество – это самые разные люди. Большую поддержку оказывают, в том числе, представители бизнеса. Все вместе, объединившись, мы сможем оказать максимальную поддержку тем, кто в этом нуждается", – приводятся в сообщении слова губернатора.

https://ria.ru/20200430/1570818072.html

https://ria.ru/20201203/dorogi-1587582196.html

краснодар

краснодарский край

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волонтеры победы, вениамин кондратьев, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), краснодар, краснодарский край, общество