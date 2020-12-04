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Краснодарский край
https://ria.ru/20201204/volontery-1587743593.html
Число волонтеров на Кубани достигло 60 тысяч человек
Число волонтеров на Кубани достигло 60 тысяч человек
Волонтерское движение Краснодарского края насчитывает около 60 тысяч человек, по этому показателю регион находится на четвертом месте среди субъектов РФ,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:26
2020-12-04T19:26
краснодарский край
волонтеры победы
вениамин кондратьев
общероссийский народный фронт
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
краснодар
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Волонтерское движение Краснодарского края насчитывает около 60 тысяч человек, по этому показателю регион находится на четвертом месте среди субъектов РФ, сообщает администрация края."Сейчас на Кубани в системе "Добровольцы России" зарегистрированы почти 60 тысяч человек, 389 организации. Отряды волонтеров есть в 445 школах края. По статистике Росмолодежи, регион находится на четвертом месте по числу добровольцев в РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что в преддверии Международного дня добровольца глава региона Вениамин Кондратьев посетил краевой волонтерский центр в Краснодаре. Ресурсный центр поддержки добровольчества работает на базе Центра молодежных инициатив. Первого декабря он прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров.Кондратьев поздравил волонтеров с предстоящим праздником, отметив особую важность их деятельности в период пандемии. Весной региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами-медиками сформировали штаб помощи пожилым людям в рамках реализации всероссийской акции "#Мывместе".В крае также действует региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Его участники проводят всероссийские и международные акции, оказывают социально-бытовую помощь ветеранам, содействие в благоустройстве памятных мест.На поддержку добровольческих проектов выделяются гранты как из федерального, так и из краевого бюджета. "Волонтерское сообщество – это самые разные люди. Большую поддержку оказывают, в том числе, представители бизнеса. Все вместе, объединившись, мы сможем оказать максимальную поддержку тем, кто в этом нуждается", – приводятся в сообщении слова губернатора.
https://ria.ru/20200430/1570818072.html
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волонтеры победы, вениамин кондратьев, общероссийский народный фронт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), краснодар, краснодарский край, общество

Число волонтеров на Кубани достигло 60 тысяч человек

19:26 04.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей РусановВолонтеры закупают продукты питания пенсионерам и неполным многодетным семьям
Волонтеры закупают продукты питания пенсионерам и неполным многодетным семьям - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Волонтерское движение Краснодарского края насчитывает около 60 тысяч человек, по этому показателю регион находится на четвертом месте среди субъектов РФ, сообщает администрация края.
"Сейчас на Кубани в системе "Добровольцы России" зарегистрированы почти 60 тысяч человек, 389 организации. Отряды волонтеров есть в 445 школах края. По статистике Росмолодежи, регион находится на четвертом месте по числу добровольцев в РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в преддверии Международного дня добровольца глава региона Вениамин Кондратьев посетил краевой волонтерский центр в Краснодаре. Ресурсный центр поддержки добровольчества работает на базе Центра молодежных инициатив. Первого декабря он прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров.
Кондратьев поздравил волонтеров с предстоящим праздником, отметив особую важность их деятельности в период пандемии. Весной региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами-медиками сформировали штаб помощи пожилым людям в рамках реализации всероссийской акции "#Мывместе".
В крае также действует региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Его участники проводят всероссийские и международные акции, оказывают социально-бытовую помощь ветеранам, содействие в благоустройстве памятных мест.
На поддержку добровольческих проектов выделяются гранты как из федерального, так и из краевого бюджета. "Волонтерское сообщество – это самые разные люди. Большую поддержку оказывают, в том числе, представители бизнеса. Все вместе, объединившись, мы сможем оказать максимальную поддержку тем, кто в этом нуждается", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Рабочие бригады проводят ремонт дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Краснодарский крайВолонтеры ПобедыВениамин КондратьевОбщероссийский народный фронтФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)КраснодарКраснодарский крайОбщество
 
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