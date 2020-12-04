Число волонтеров на Кубани достигло 60 тысяч человек
© РИА Новости / Сергей РусановВолонтеры закупают продукты питания пенсионерам и неполным многодетным семьям
КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Волонтерское движение Краснодарского края насчитывает около 60 тысяч человек, по этому показателю регион находится на четвертом месте среди субъектов РФ, сообщает администрация края.
"Сейчас на Кубани в системе "Добровольцы России" зарегистрированы почти 60 тысяч человек, 389 организации. Отряды волонтеров есть в 445 школах края. По статистике Росмолодежи, регион находится на четвертом месте по числу добровольцев в РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в преддверии Международного дня добровольца глава региона Вениамин Кондратьев посетил краевой волонтерский центр в Краснодаре. Ресурсный центр поддержки добровольчества работает на базе Центра молодежных инициатив. Первого декабря он прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров.
Кондратьев поздравил волонтеров с предстоящим праздником, отметив особую важность их деятельности в период пандемии. Весной региональное отделение Общероссийского народного фронта совместно с волонтерами-медиками сформировали штаб помощи пожилым людям в рамках реализации всероссийской акции "#Мывместе".
В крае также действует региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Его участники проводят всероссийские и международные акции, оказывают социально-бытовую помощь ветеранам, содействие в благоустройстве памятных мест.
На поддержку добровольческих проектов выделяются гранты как из федерального, так и из краевого бюджета. "Волонтерское сообщество – это самые разные люди. Большую поддержку оказывают, в том числе, представители бизнеса. Все вместе, объединившись, мы сможем оказать максимальную поддержку тем, кто в этом нуждается", – приводятся в сообщении слова губернатора.