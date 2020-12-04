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Нижегородская область
https://ria.ru/20201204/voda-1587723931.html
Более 15 тысяч жителей Навашина получат чистую воду благодаря нацпроекту
Более 15 тысяч жителей Навашина получат чистую воду благодаря нацпроекту
Строительство водовода и водозабора в Навашине позволит улучшить качество питьевой воды у более 15 тысяч жителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:57
2020-12-04T17:57
нижегородская область
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
арзамасский район
чкаловск
шахунья
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Строительство водовода и водозабора в Навашине позволит улучшить качество питьевой воды у более 15 тысяч жителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Реализация проекта стала возможной благодаря участию в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Экология"."Вопрос повышения качества питьевой воды в Нижегородской области стоит достаточно остро. Например, в Навашине фиксируется двадцатикратное превышение железа. Об этой проблеме жители мне сообщили пару лет назад во время личной встречи. Мы проработали вопрос включения данных работ в нацпроект "Экология". Сейчас видим, что прокладка водовода идет опережающими темпами. И когда работы завершатся, качество питьевой воды улучшится у более 15 тысяч навашинцев", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Специалисты министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области проверили ход строительства водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино. На данный момент на объекте ежедневно трудится порядка 40 человек, задействовано 8 единиц техники.Глава администрации Навашино Татьяна Берсенева поблагодарила губернатора за участие города в нацпроекте. "На сегодняшний день вода подается из шести закольцованных скважин. После строительства водовода она будет поступать из нового месторождения. Вода уже проверена Роспотребнадзором, она соответствует всем нормативам СанПиН", - заявила она.В рамках проекта в Навашине будет построен водовод общей протяженностью более 10 километров, а также станции очистки воды и резервуара для чистой воды. Работы ведутся как открытым, так и закрытым способом. На данный момент уже уложено 5 километров труб. До конца года планируется проложить еще 1,5 километра. Завершить строительство, согласно контракту, должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 407 миллионов рублей.Губернатор Нижегородской области отметил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" в регионе уже завершено строительство двух объектов - в Арзамасском районе и в Шаранге. На данный момент активно ведется строительство еще трех – в Шахунье, Навашине и Чкаловске. "При этом в Нижегородской области уже разработаны проекты по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на общую сумму около 1 миллиарда рублей. В связи с этим рассчитываем на выделение в следующем году дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта "Чистая вода", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20201204/nikitin-1587723578.html
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чкаловск
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глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), арзамасский район, чкаловск, шахунья, общество

Более 15 тысяч жителей Навашина получат чистую воду благодаря нацпроекту

17:57 04.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Строительство водовода и водозабора в Навашине позволит улучшить качество питьевой воды у более 15 тысяч жителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Реализация проекта стала возможной благодаря участию в федеральном проекте "Чистая вода" национального проекта "Экология".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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"Вопрос повышения качества питьевой воды в Нижегородской области стоит достаточно остро. Например, в Навашине фиксируется двадцатикратное превышение железа. Об этой проблеме жители мне сообщили пару лет назад во время личной встречи. Мы проработали вопрос включения данных работ в нацпроект "Экология". Сейчас видим, что прокладка водовода идет опережающими темпами. И когда работы завершатся, качество питьевой воды улучшится у более 15 тысяч навашинцев", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Специалисты министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области проверили ход строительства водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино. На данный момент на объекте ежедневно трудится порядка 40 человек, задействовано 8 единиц техники.
Глава администрации Навашино Татьяна Берсенева поблагодарила губернатора за участие города в нацпроекте. "На сегодняшний день вода подается из шести закольцованных скважин. После строительства водовода она будет поступать из нового месторождения. Вода уже проверена Роспотребнадзором, она соответствует всем нормативам СанПиН", - заявила она.
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В рамках проекта в Навашине будет построен водовод общей протяженностью более 10 километров, а также станции очистки воды и резервуара для чистой воды. Работы ведутся как открытым, так и закрытым способом. На данный момент уже уложено 5 километров труб. До конца года планируется проложить еще 1,5 километра. Завершить строительство, согласно контракту, должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 407 миллионов рублей.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в рамках федерального проекта "Чистая вода" в регионе уже завершено строительство двух объектов - в Арзамасском районе и в Шаранге. На данный момент активно ведется строительство еще трех – в Шахунье, Навашине и Чкаловске. "При этом в Нижегородской области уже разработаны проекты по строительству и реконструкции объектов водоснабжения на общую сумму около 1 миллиарда рублей. В связи с этим рассчитываем на выделение в следующем году дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта "Чистая вода", - сказал Никитин.
 
Нижегородская областьГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Арзамасский районЧкаловскШахуньяОбщество
 
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