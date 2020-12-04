https://ria.ru/20201204/vklad-1587599211.html
Названы случаи, когда банк может отказать в возврате вклада
Названы случаи, когда банк может отказать в возврате вклада
Закон обязывает банки вернуть вклад и проценты по нему по требованию клиента, согласно условиям, прописанным в депозитном договоре. Однако из этого правила есть РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T03:24
2020-12-04T03:24
2020-12-04T14:50
павел сигал
экономика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Закон обязывает банки вернуть вклад и проценты по нему по требованию клиента, согласно условиям, прописанным в депозитном договоре. Однако из этого правила есть исключения, о которых полезно знать, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.По его словам, финансовая организация может отказать в выдаче средств в ряде случаев. "Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счет клиента государственными органами (общим судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора) был наложен арест", — говорит эксперт.Еще одна причина — нарушение условий договора самим вкладчиком. Это возможно, если клиент невнимательно читал документы. К примеру, договор может ограничивать срок полного снятия суммы вклада — сделать это можно лишь спустя определенное время, а при досрочном закрытии налагаются санкции. Иногда предупреждать об операции нужно за несколько дней. В этом случае лучше всего подавать письменное заявление, так как статья 859 ГК обязывает банк вернуть деньги не позже семи дней с момента получения от клиента письменного заявления, советует Сигал. Банки могут отказать в выдаче средств из-за ошибки при оформлении документов. Раньше суды становились на их сторону, но после принятия постановления Конституционного суда от 27 октября 2015 года № 28-П о возврате вкладчику средств, несмотря на утверждения финансовой организации, что договоров не было, они все чаще поддерживают клиентов банков, заключил эксперт.
https://ria.ru/20201201/moshenniki-1587072210.html
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павел сигал, экономика
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Закон обязывает банки
вернуть вклад
и проценты по нему по требованию клиента, согласно условиям, прописанным в депозитном договоре. Однако из этого правила есть исключения, о которых полезно знать, рассказал агентству "Прайм"
первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал
.
По его словам, финансовая организация может отказать в выдаче средств в ряде случаев. "Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счет клиента государственными органами (общим судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора) был наложен арест", — говорит эксперт.
Еще одна причина — нарушение условий договора самим вкладчиком. Это возможно, если клиент невнимательно читал документы. К примеру, договор может ограничивать срок полного снятия суммы вклада — сделать это можно лишь спустя определенное время, а при досрочном закрытии налагаются санкции.
Иногда предупреждать об операции нужно за несколько дней. В этом случае лучше всего подавать письменное заявление, так как статья 859 ГК обязывает банк вернуть деньги не позже семи дней с момента получения от клиента письменного заявления, советует Сигал.
Банки могут отказать в выдаче средств из-за ошибки при оформлении документов. Раньше суды становились на их сторону, но после принятия постановления Конституционного суда от 27 октября 2015 года № 28-П о возврате вкладчику средств, несмотря на утверждения финансовой организации, что договоров не было, они все чаще поддерживают клиентов банков, заключил эксперт.