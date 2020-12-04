https://ria.ru/20201204/vaktsiny-1587732739.html

Голикова оценила эффективность вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Голикова оценила эффективность вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" показывают высокую эффективность и безопасность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:38

2020-12-04T18:38

2020-12-04T18:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" показывают высокую эффективность и безопасность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день две российские вакцины получили государственную регистрацию и проходят пострегистрационные клинические исследования. Это вакцина "Спутник V", разработанная научным центром Гамалеи Минздрава России, и вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора... В ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество