https://ria.ru/20201204/vaktsiny-1587732739.html
Голикова оценила эффективность вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"
Голикова оценила эффективность вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"
Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" показывают высокую эффективность и безопасность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:38
2020-12-04T18:38
2020-12-04T18:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_0:172:3000:1859_1400x0_80_0_0_2add8bb50243055f6ba43b193ac06b92.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" показывают высокую эффективность и безопасность, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день две российские вакцины получили государственную регистрацию и проходят пострегистрационные клинические исследования. Это вакцина "Спутник V", разработанная научным центром Гамалеи Минздрава России, и вакцина "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора... В ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8b094662bac4bc3102c172b6c3582b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество