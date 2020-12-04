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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587722506.html
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией по "Спутник V"
Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией по "Спутник V"
Россия стала первой в мире страной, создавшей высококлассную вакцину "Спутник V" против коронавируса, которая будет использована не только в Индии, но и в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:46
2020-12-04T17:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
венкатеш варма
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия стала первой в мире страной, создавшей высококлассную вакцину "Спутник V" против коронавируса, которая будет использована не только в Индии, но и в других странах мира, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.Выступая на сессии Первого Евразийского конгресса "К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей", он обратил внимание, что Индия обладает более 60% производственных мощностей по вакцинам в мире. "Мы развиваем как производство собственных вакцин, так и открыты сотрудничеству с зарубежными партнёрами", - сказал посол.По его словам, все основные компании-производители вакцин достигли рабочих соглашений с Индией. "Мы очень рады, что Российский фонд прямых инвестиций имеет хорошую программу производства вакцины "Спутник V" в Индии, и мы рады поздравить наших российских друзей с тем, что Россия стала первой в мире страной, создавшей первоклассную вакцину против коронавируса. Я уверен, она будет использована не только в Индии, но и в других странах мира", - подчеркнул он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Ранее Российский фонд прямых инвестиций и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, венкатеш варма, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, индия, в мире

Индийский посол рассказал о сотрудничестве с Россией по "Спутник V"

17:46 04.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия стала первой в мире страной, создавшей высококлассную вакцину "Спутник V" против коронавируса, которая будет использована не только в Индии, но и в других странах мира, заявил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
Выступая на сессии Первого Евразийского конгресса "К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей", он обратил внимание, что Индия обладает более 60% производственных мощностей по вакцинам в мире. "Мы развиваем как производство собственных вакцин, так и открыты сотрудничеству с зарубежными партнёрами", - сказал посол.
По его словам, все основные компании-производители вакцин достигли рабочих соглашений с Индией. "Мы очень рады, что Российский фонд прямых инвестиций имеет хорошую программу производства вакцины "Спутник V" в Индии, и мы рады поздравить наших российских друзей с тем, что Россия стала первой в мире страной, создавшей первоклассную вакцину против коронавируса. Я уверен, она будет использована не только в Индии, но и в других странах мира", - подчеркнул он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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