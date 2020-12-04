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В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"
В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"
Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:53
2020-12-04T11:53
2020-12-04T11:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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караганда
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 дек - РИА Новости. Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.Ранее в пятницу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря текущего года."Рассматривается карагандинский фармацевтический комплекс", - сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечая на вопрос о том, где может быть начато производство российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, караганда, казахстан, в мире