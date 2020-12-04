https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587641365.html

В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"

В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"

Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:53

2020-12-04T11:53

2020-12-04T11:53

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

караганда

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 4 дек - РИА Новости. Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.Ранее в пятницу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря текущего года."Рассматривается карагандинский фармацевтический комплекс", - сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечая на вопрос о том, где может быть начато производство российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

караганда

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, караганда, казахстан, в мире