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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587641365.html
В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"
В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"
Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:53
2020-12-04T11:53
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
караганда
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 4 дек - РИА Новости. Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.Ранее в пятницу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря текущего года."Рассматривается карагандинский фармацевтический комплекс", - сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечая на вопрос о том, где может быть начато производство российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, караганда, казахстан, в мире

В Казахстане рассказали, где планируют производить вакцину "Спутник V"

11:53 04.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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НУР-СУЛТАН, 4 дек - РИА Новости. Выпуск российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущен на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.
Ранее в пятницу пресс-служба президента Казахстана сообщила, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" стартует в Казахстане с 22 декабря текущего года.
"Рассматривается карагандинский фармацевтический комплекс", - сообщили РИА Новости в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отвечая на вопрос о том, где может быть начато производство российской вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКарагандаКазахстанВ мире
 
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