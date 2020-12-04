https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587612841.html

Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны

Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны

Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:25

2020-12-04T09:25

2020-12-04T09:26

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока неизвестны, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Ранее Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ."Производитель вакцины "Спутник V" представил письмо о намерениях о прохождении процедуры на включение в составленный ВОЗ реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), однако до тех пор пока не будут представлены и проверены все документы, нельзя точно сказать, сколько займет по времени эта тщательная и надежная процедура", - сказала Вуйнович.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587601830.html

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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2020-12-04T09:25 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество