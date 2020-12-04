Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
09:25 04.12.2020 (обновлено: 09:26 04.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока неизвестны, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Ранее Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.
"Производитель вакцины "Спутник V" представил письмо о намерениях о прохождении процедуры на включение в составленный ВОЗ реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), однако до тех пор пока не будут представлены и проверены все документы, нельзя точно сказать, сколько займет по времени эта тщательная и надежная процедура", - сказала Вуйнович.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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