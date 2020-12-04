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https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587612841.html
Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны
Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:25
2020-12-04T09:26
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока неизвестны, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Ранее Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ."Производитель вакцины "Спутник V" представил письмо о намерениях о прохождении процедуры на включение в составленный ВОЗ реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), однако до тех пор пока не будут представлены и проверены все документы, нельзя точно сказать, сколько займет по времени эта тщательная и надежная процедура", - сказала Вуйнович.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество

Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр ВОЗ пока не известны

09:25 04.12.2020 (обновлено: 09:26 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Точные сроки включения вакцины "Спутник V" в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока неизвестны, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Ранее Вуйнович сообщила, что производители вакцины от коронавируса "Спутник V" подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Южнокорейская компания начала производить российскую вакцину "Спутник V"
"Производитель вакцины "Спутник V" представил письмо о намерениях о прохождении процедуры на включение в составленный ВОЗ реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), однако до тех пор пока не будут представлены и проверены все документы, нельзя точно сказать, сколько займет по времени эта тщательная и надежная процедура", - сказала Вуйнович.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
 
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