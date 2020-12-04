Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Образцы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса доставлены в Узбекистан - партию вакцины передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении министерства.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев", - сообщает Минпромторг.
Ведомство указывает, что образцы переданы для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана. Министерство также напоминает, что ранее партии вакцины были направлены для лабораторных исследований в Венгрию, кроме того, вакцину получили в Сербии.
"Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества по вакцине "Спутник V", включая возможность ее производства в этих странах", - добавляет Минпромторг.
Одновременно ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе, с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС.
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