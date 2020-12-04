https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587607286.html

Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан

Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан

Образцы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса доставлены в Узбекистан - партию вакцины передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T08:12

2020-12-04T08:12

2020-12-04T08:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

денис мантуров

воз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

узбекистан

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Образцы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса доставлены в Узбекистан - партию вакцины передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении министерства."Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев", - сообщает Минпромторг.Ведомство указывает, что образцы переданы для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана. Министерство также напоминает, что ранее партии вакцины были направлены для лабораторных исследований в Венгрию, кроме того, вакцину получили в Сербии."Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества по вакцине "Спутник V", включая возможность ее производства в этих странах", - добавляет Минпромторг.Одновременно ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе, с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587606606.html

россия

узбекистан

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2020-12-04T08:12 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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