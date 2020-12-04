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https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587607286.html
Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
Образцы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса доставлены в Узбекистан - партию вакцины передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T08:12
2020-12-04T08:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
денис мантуров
воз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
узбекистан
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Образцы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса доставлены в Узбекистан - партию вакцины передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении министерства."Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев", - сообщает Минпромторг.Ведомство указывает, что образцы переданы для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана. Министерство также напоминает, что ранее партии вакцины были направлены для лабораторных исследований в Венгрию, кроме того, вакцину получили в Сербии."Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества по вакцине "Спутник V", включая возможность ее производства в этих странах", - добавляет Минпромторг.Одновременно ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе, с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V”
Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, воз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), узбекистан, венгрия, в мире

Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан

08:12 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости/Прайм. Образцы российской вакцины "Спутник V" от коронавируса доставлены в Узбекистан - партию вакцины передал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, говорится в сообщении министерства.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров лично доставил в столицу республики образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев", - сообщает Минпромторг.
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
Ведомство указывает, что образцы переданы для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана. Министерство также напоминает, что ранее партии вакцины были направлены для лабораторных исследований в Венгрию, кроме того, вакцину получили в Сербии.
"Также состоялись визиты в Россию Французского научного комитета по вакцинам от коронавируса и делегации из Венгрии для обсуждения вопросов сотрудничества по вакцине "Спутник V", включая возможность ее производства в этих странах", - добавляет Минпромторг.
Одновременно ведутся переговоры с крупнейшими международными организациями и институтами, в том числе, с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для ускоренной регистрации и преквалификации российской вакцины, а также с Европейским медицинским агентством (EMA) для получения разрешения на обращение вакцины в ЕС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДенис МантуровВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)УзбекистанВенгрияВ мире
 
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