https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587601830.html

Южнокорейская компания начала производить российскую вакцину "Спутник V"

Южнокорейская компания начала производить российскую вакцину "Спутник V"

Южнокорейская компания GL Rapha работает над пробной партией российской вакцины "Спутник V" и приступит к полноценному производству для продажи на экспорт с... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T05:06

2020-12-04T05:06

2020-12-04T05:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

южная корея

в мире

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СЕУЛ, 4 дек – РИА Новости. Южнокорейская компания GL Rapha работает над пробной партией российской вакцины "Спутник V" и приступит к полноценному производству для продажи на экспорт с января, ведутся консультации о дополнительных объемах и расширении географии поставок, сообщили РИА Новости в компании.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm) GL Rapha в ноябре договорились о производстве в стране вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в другие страны. На мировой рынок будет поступать более 150 миллионов доз вакцины "Спутник V" в год, произведенных в Южной Корее.Он добавил, что компания сейчас ведет консультации со всеми необходимыми органами в Южной Корее по поводу получения всех разрешений для производства и хранения вакцины. "Больших проблем нет, так как вакцина в любом случае предназначена не для Южной Кореи. Весь законтрактованный на данный момент объём предназначен для Ближнего Востока", - пояснил Ким Ги Ён.По его словам, для дистрибуции "Спутник V" в ближневосточном регионе планируется создание совместного предприятия с РФПИ и расположенной в Абу-Даби компании Yas Pharmaceuticals. Это было изначальным условием контракта на производство в Южной Корее, и сейчас эта работа "успешно продвигается".Также GL Rapha готова обеспечивать дополнительные объемы производства и "ведёт обсуждения по поводу других регионов". "У РФПИ есть соглашения с целым рядом государств. Президент Аргентины, например, говорил о потребности в 25 миллионов доз. Было множество запросов, и мы, как организация по контрактному производству, могли бы их обеспечить. Поэтому вопрос дополнительных объёмов сейчас обсуждается в ходе рабочих консультаций", - заявил представитель компании.Пока вакцина будет выпускаться в замороженном виде, допускающем хранение при -18 градусах, однако, по словам Ким Ги Ёна, если в дальнейшем российская сторона передаст компании сведения по производству лиофилизированного вида (хранение при +2~ 8 градусов), то GL Rapha сможет производить оба типа.Минздрав РФ в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи намерены провести в будущем вакцинацию не менее 70% населения и для этого участвуют в международной программе COVAX Facility, предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19, а также договариваются с частными компаниями, чтобы обеспечить поставки вакцин в страну.Третьего декабря стало известно, что Южная Корея заключила контракт о покупке вакцины с AstraZeneca, имеет соглашения о намерениях с Johnson & Johnson и Pfizer, а также продолжает переговоры с Moderna и Novavax. Конкретное число доз, которое будет закуплено у различных поставщиков, будет объявлено на следующей неделе. Ранее министерство здравоохранения РК сообщило, что договаривается о поставках, достаточных для вакцинации намного более 30 миллионов человек. Из одобренного парламентом бюджета на 2021 год 900 миллиардов вон (820 миллионов долларов) пойдут на закупку вакцин, суммы должно хватить как минимум для 44 миллионов человек.Как сообщила на брифинге глава Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын Гён, на данном этапе Южная Корея закупает вакцины еще до получения ими окончательного одобрения на использование, что влечет за собой определенные риски. В связи с этим правительство обеспечило запас вакцин "с разными типами действия", чтобы снизить возможные риски, если какой-то из типов вакцин будет дискредитирован в ходе дальнейших испытаний. Помимо аденовирусных вакцин, к которым относятся вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, Чон Ын Гён упомянула также m-RNA вакцины (такие производят Moderna и Pfizer) и синтетические вакцины (Novavax).В то же время представитель Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями на брифинге сообщил, что в случае, если отечественная вакцина пройдет все испытания, правительство закупит и ее, в связи с чем будет выделен дополнительный бюджет. При содействии правительства в РК ведутся разработки и собственных вакцин, в том числе компанией SK Bioscience. Минздрав РК подписал также трехсторонние договора о намерениях (LOI) для поставок вакцин и сотрудничества с SK Bioscience и британской AstraZeneca (21 июля), а также с SK Bioscience и американской компанией Novax (13 августа). В целом точный бюджет и окончательное число доз и типов вакцины, которое закупит южнокорейское правительство пока неизвестны. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, южная корея, в мире