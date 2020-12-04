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Ущерб от снежного циклона в Приморье превысил миллиард рублей

Ущерб от снежного циклона в Приморье превысил миллиард рублей

Предварительный ущерб от снежного циклона в Приморье уже превысил миллиард рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:13

2020-12-04T10:13

2020-12-04T11:40

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

последствия непогоды в приморье

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Предварительный ущерб от снежного циклона в Приморье уже превысил миллиард рублей, сообщило правительство региона.Окончательная сумма потерь будет известна позже. Власти ожидают, что она вырастет.Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов.Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы.По ее словам, региональные власти пытаются привлечь дополнительные средства из федерального центра."Сейчас готовим необходимые документы. Рассчитываем получить не только финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва — на случай повторения такого же циклона", — добавила Щербина.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201130/blagodarnost-1586890119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), последствия непогоды в приморье, приморский край, общество