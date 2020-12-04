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Ущерб от снежного циклона в Приморье превысил миллиард рублей
Ущерб от снежного циклона в Приморье превысил миллиард рублей
Предварительный ущерб от снежного циклона в Приморье уже превысил миллиард рублей, сообщило правительство региона. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:13
2020-12-04T11:40
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
последствия непогоды в приморье
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Предварительный ущерб от снежного циклона в Приморье уже превысил миллиард рублей, сообщило правительство региона.Окончательная сумма потерь будет известна позже. Власти ожидают, что она вырастет.Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов.Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы.По ее словам, региональные власти пытаются привлечь дополнительные средства из федерального центра."Сейчас готовим необходимые документы. Рассчитываем получить не только финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва — на случай повторения такого же циклона", — добавила Щербина.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201130/blagodarnost-1586890119.html
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федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), последствия непогоды в приморье, приморский край, общество

Ущерб от снежного циклона в Приморье превысил миллиард рублей

10:13 04.12.2020 (обновлено: 11:40 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
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© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек — РИА Новости. Предварительный ущерб от снежного циклона в Приморье уже превысил миллиард рублей, сообщило правительство региона.
Окончательная сумма потерь будет известна позже. Власти ожидают, что она вырастет.
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Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли около 619 миллионов рублей расходов.

"Режим ЧС в крае не снят, ликвидация последствий стихии продолжается. Задействовано значительное количество материальных ресурсов, 200 миллионов рублей уже затрачено на аварийно-восстановительные работы", — сказала Щербина.

Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы.
По ее словам, региональные власти пытаются привлечь дополнительные средства из федерального центра.
"Сейчас готовим необходимые документы. Рассчитываем получить не только финансовую поддержку, но и материальные ресурсы из Росрезерва — на случай повторения такого же циклона", — добавила Щербина.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды.
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Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Последствия непогоды в ПриморьеПриморский крайОбщество
 
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