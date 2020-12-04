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Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"
Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"
Члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США, в котором содержатся новые ограничения против газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:49
2020-12-04T09:49
северный поток — 2
дональд трамп
с-400 «триумф»
сша
берлин (город)
украина
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США, в котором содержатся новые ограничения против газопровода "Северный поток — 2".Проект бюджета предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставляют страховые и разные технические услуги.Меры давления на "Северный поток — 2" фигурировали и в проекте сенаторов, и в инициативе членов палаты представителей. Документ также предусматривает "пять и более санкций" против турецких чиновников, участвовавших в покупке Турцией российских ракетных комплексов С-400. Поставки ЗРК начались летом прошлого года. Вашингтон предупреждал турецкую сторону о последствиях, однако там на уступки не пошли.Кроме того, законодатели согласовали военную помощь Украине на 250 миллионов долларов в 2021 финансовом году. При этом сенаторы настояли на том, чтобы 75 миллионов пошли на летальное оружие.Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета. Он просил удалить из него статью 230 из "закона о приличиях", которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание пользовательских комментариев. Трамп считает, что такая инициатива угрожает национальной безопасности и выборам.США против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
https://ria.ru/20201203/sanktsii-1587584355.html
https://ria.ru/20201128/upravlenie-1586765314.html
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сша
берлин (город)
украина
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северный поток — 2, дональд трамп, с-400 «триумф», сша, берлин (город), украина

Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"

09:49 04.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Члены американского конгресса согласовали проект оборонного бюджета США, в котором содержатся новые ограничения против газопровода "Северный поток — 2".
Проект бюджета предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставляют страховые и разные технические услуги.
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В бундестаге оценили схему обхода санкций против "Северного потока — 2"
Меры давления на "Северный поток — 2" фигурировали и в проекте сенаторов, и в инициативе членов палаты представителей.
Документ также предусматривает "пять и более санкций" против турецких чиновников, участвовавших в покупке Турцией российских ракетных комплексов С-400. Поставки ЗРК начались летом прошлого года. Вашингтон предупреждал турецкую сторону о последствиях, однако там на уступки не пошли.
Кроме того, законодатели согласовали военную помощь Украине на 250 миллионов долларов в 2021 финансовом году. При этом сенаторы настояли на том, чтобы 75 миллионов пошли на летальное оружие.
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Посольство США в Киеве ответило на обвинение в "управлении" Украиной
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на проект оборонного бюджета. Он просил удалить из него статью 230 из "закона о приличиях", которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание пользовательских комментариев. Трамп считает, что такая инициатива угрожает национальной безопасности и выборам.

США против "Северного потока — 2"

Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 18:50
СМИ: "Северный поток-2" может обойти европейские ограничения
 
Северный поток — 2Дональд ТрампС-400 «Триумф»СШАБерлин (город)Украина
 
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