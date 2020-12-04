https://ria.ru/20201204/ukraina-1587670230.html

На Украине прокомментировали сообщения о стрельбе на границе с Россией

На Украине прокомментировали сообщения о стрельбе на границе с Россией

Госпогранслужба Украины заявила в пятницу, что пограничники не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей РФ. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:06

2020-12-04T14:06

2020-12-04T14:21

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КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила в пятницу, что пограничники не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей РФ.Ранее ФСБ РФ сообщала, что трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с Украины в ночь на пятницу, произошла перестрелка - один из нападавших убит, двое бежали."Пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей России. Кроме того, российская сторона до этого срочно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на который указывает соседняя сторона, где могло произойти нарушение границы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.Также отмечается, что украинская сторона инициировала встречу для выяснения обстоятельств данного инцидента. "Инициирована погранично-представительная встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20201123/ochered-1585917072.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, россия, украина