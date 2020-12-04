https://ria.ru/20201204/ukraina-1587614944.html

СК установил организаторов нападения на Российский центр науки в Киеве

СК установил организаторов нападения на Российский центр науки в Киеве

Руководители двух украинских радикальных организаций привлечены к уголовной ответственности как организаторы нападения на Российский центр науки и культуры... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:43

2020-12-04T09:43

2020-12-04T10:13

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

организация украинских националистов

интерпол

киев

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Руководители двух украинских радикальных организаций привлечены к уголовной ответственности как организаторы нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве в 2018 году, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В феврале 2018 года украинские националисты забросали здание РЦНК камнями, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы учреждения. Ряд участников нападения уже привлечены к ответственности – заочно."Привлечены руководители двух украинских радикальных организаций "Добровольческое движение "Организация украинских националистов" – Николай Коханивский и "Черный комитет" – Богдан Тицкий", - сказала Петренко.По ее совам, незадолго до ЧП Коханивский и Тицкий опубликовали в интернете обращения, в которых призывали всех желающих принять участие в антироссийской акции и устроить погром РЦНК "для прекращения его деятельности и осложнения международных отношений России и Украины".Во время же атаки Коханивский и Тицкий, по данным СК РФ, "осуществляли общее руководство действиями радикалов". Они подозреваются по ряду статей УК РФ, в том числе о призыве к терроризму и надругательстве над российским флагом.СК РФ принял "необходимые меры к организации международного розыска Коханивского и Тицкого", отметила Петренко. В то же время в открытой базе данных разыскиваемых Интерполом людей они на данный момент не числятся.

https://ria.ru/20201028/obvinenie-1581868719.html

https://ria.ru/20200917/arest-1577370673.html

киев

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Нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Кадры СК РФ Главным следственным управлением СК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве, к уголовной ответственности привлечены руководители двух украинских радикальных организаций «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» – Николай Коханивский и «Черный комитет» – Богдан Тицкий. 2020-12-04T09:43 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), организация украинских националистов, интерпол, киев, в мире