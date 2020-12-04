https://ria.ru/20201204/ukraina-1587594383.html

Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику

Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:09

2020-12-04T00:09

2020-12-04T00:09

ирина венедиктова

ситуация на украине

верховная рада украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568716111_0:0:959:540_1400x0_80_0_0_30a452aadcf49f1b5d677816e79873c3.jpg

КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной раде уволить его.Сейчас генерального прокурора Украины назначает и увольняет президент с согласия Рады; парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.По ее словам, "когда у этого генерального прокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все что угодно"."Больше скажу, я этим законопроектом не себя буду "цементировать", а уже следующего генерального прокурора", - добавила Венедиктова.

https://ria.ru/20201203/poroshenko-1587590928.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире