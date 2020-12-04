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Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику
Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:09
2020-12-04T00:09
ирина венедиктова
ситуация на украине
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной раде уволить его.Сейчас генерального прокурора Украины назначает и увольняет президент с согласия Рады; парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.По ее словам, "когда у этого генерального прокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все что угодно"."Больше скажу, я этим законопроектом не себя буду "цементировать", а уже следующего генерального прокурора", - добавила Венедиктова.
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ирина венедиктова, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире

Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику

00:09 04.12.2020
 
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в FacebookИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : страница Ирины Венедиктовой в Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной раде уволить его.
Сейчас генерального прокурора Украины назначает и увольняет президент с согласия Рады; парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.

"У меня есть идея законопроекта. Действительно у нас должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал. Парламент должен поддержать эту кандидатуру. Но снять парламент по политическим мотивам не может", - сказала она в интервью телеканалу "1+1".

По ее словам, "когда у этого генерального прокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все что угодно".
"Больше скажу, я этим законопроектом не себя буду "цементировать", а уже следующего генерального прокурора", - добавила Венедиктова.
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