https://ria.ru/20201204/ukraina-1587594383.html
Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику
Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:09
2020-12-04T00:09
2020-12-04T00:09
ирина венедиктова
ситуация на украине
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 4 дек – РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что хочет "зацементировать" эту должность для своего будущего преемника – законом, который не позволит Верховной раде уволить его.Сейчас генерального прокурора Украины назначает и увольняет президент с согласия Рады; парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку.По ее словам, "когда у этого генерального прокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все что угодно"."Больше скажу, я этим законопроектом не себя буду "цементировать", а уже следующего генерального прокурора", - добавила Венедиктова.
https://ria.ru/20201203/poroshenko-1587590928.html
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ирина венедиктова, ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире