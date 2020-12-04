В Приморье задержали подростков, угнавших пять автомобилей
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Полиция задержала группу подростков, подозреваемых в угоне пяти автомобилей в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.
В Партизанске полицейские задержали подозреваемых в серии угонов и поджогов автомобилей, информирует ведомство.
Полиция установила, что трое подростков после совместного распития спиртного, вооружившись подручными средствами, угнали автомобиль Toyota Starlet. По пути машина заглохла, угонщики бросили ее на дороге, похитив аккумулятор и ручку рычага переключения передач. Затем они угнали Toyota Carina.
В приморском Артеме злоумышленники угнали универсал Nissan AD, спрятав его в заброшенном гараже в Партизанске. Через три дня двое подростков решили покататься на похищенном авто, но по пути машина угодила в яму, где и застряла. Тогда фигуранты подожгли автомобиль. Желая отомстить одному из жителей Партизанска, подростки угнали, а затем сожгли его седан Toyota Corsa. По информации полиции, ущерб превысил 50 тысяч рублей. Пятый автомобиль был угнан снова в Артеме. На Nissan AD подростки решили покататься по Партизанску в компании знакомых девушек.
"Когда автомобиль был замечен сотрудниками ППС, приморцы заехали на территорию бывшего завода, бросили иномарку и попутчиц, и скрылись. В кратчайшие сроки они были задержаны и доставлены в отдел полиции. Следственным отделом ОМВД России по Партизанскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по... ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)... два уголовных дела по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)", - говорится в сообщении.
Фигурантам уголовных дел грозит до пяти лет лишения свободы, информирует полиция.
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