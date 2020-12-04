https://ria.ru/20201204/ugon-1587600111.html

В Приморье задержали подростков, угнавших пять автомобилей

В Приморье задержали подростков, угнавших пять автомобилей

Полиция задержала группу подростков, подозреваемых в угоне пяти автомобилей в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T03:25

2020-12-04T03:25

2020-12-04T03:25

приморский край

партизанск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Полиция задержала группу подростков, подозреваемых в угоне пяти автомобилей в Приморье, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД РФ по региону.В Партизанске полицейские задержали подозреваемых в серии угонов и поджогов автомобилей, информирует ведомство.Полиция установила, что трое подростков после совместного распития спиртного, вооружившись подручными средствами, угнали автомобиль Toyota Starlet. По пути машина заглохла, угонщики бросили ее на дороге, похитив аккумулятор и ручку рычага переключения передач. Затем они угнали Toyota Carina.В приморском Артеме злоумышленники угнали универсал Nissan AD, спрятав его в заброшенном гараже в Партизанске. Через три дня двое подростков решили покататься на похищенном авто, но по пути машина угодила в яму, где и застряла. Тогда фигуранты подожгли автомобиль. Желая отомстить одному из жителей Партизанска, подростки угнали, а затем сожгли его седан Toyota Corsa. По информации полиции, ущерб превысил 50 тысяч рублей. Пятый автомобиль был угнан снова в Артеме. На Nissan AD подростки решили покататься по Партизанску в компании знакомых девушек.Фигурантам уголовных дел грозит до пяти лет лишения свободы, информирует полиция.

https://ria.ru/20201130/pozhar-1586925747.html

https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html

приморский край

партизанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, партизанск, происшествия