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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери под Волоколамском, говорится на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T22:07
2020-12-05T07:09
убийство семьи в подмосковье
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
татьяна петрова
гумвд
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери под Волоколамском, говорится на сайте "МВД Медиа".Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что на сгоревшей даче на окраине СНТ "Малахит" обнаружили три трупа."Мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — цитирует портал руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.По предварительным данным СК, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из столицы на дачу в Подмосковье. Предположительно, у них был давний конфликт с соседями. Как рассказала Врадий, обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по части 2 статьи 105 УК России.Подмосковная прокуратура взяла расследование на особый контроль.
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Криминалисты работают на месте убийства семьи с ребенком под Волоколамском
Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Малахит" под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь.
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убийство семьи в подмосковье, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, татьяна петрова, видео, гумвд, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери под Волоколамском, говорится на сайте "МВД Медиа".
2020-12-04T22:07
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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи с ребенком

22:07 04.12.2020 (обновлено: 07:09 05.12.2020)
 
© ГСУ СК России по Московской областиСледователи на одном из участков СНТ "Малахит" в городском округе Волоколамск в Московской области
Следователи на одном из участков СНТ Малахит в городском округе Волоколамск в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© ГСУ СК России по Московской области
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары и их 16-летней дочери под Волоколамском, говорится на сайте "МВД Медиа".
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что на сгоревшей даче на окраине СНТ "Малахит" обнаружили три трупа.
"Мужчина 1980 года рождения в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — цитирует портал руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
По предварительным данным СК, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из столицы на дачу в Подмосковье. Предположительно, у них был давний конфликт с соседями. Как рассказала Врадий, обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по части 2 статьи 105 УК России.
Подмосковная прокуратура взяла расследование на особый контроль.
 
Убийство семьи в ПодмосковьеОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваТатьяна ПетроваГУМВДМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскПроисшествия
 
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