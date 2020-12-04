https://ria.ru/20201204/ubiystvo-1587756596.html

В СК рассказали о конфликте погибшей в Волоколамске семьи с соседями

В СК рассказали о конфликте погибшей в Волоколамске семьи с соседями

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что у убитой в подмосковном Волоколамске семьи, предположительно,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:02

2020-12-04T21:02

2020-12-04T21:49

ольга врадий

гсу ск по московской области

московская область (подмосковье)

волоколамск

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что у убитой в подмосковном Волоколамске семьи, предположительно, был конфликт с соседями.Ранее Врадий сообщила агентству, что в сгоревшем частном доме на окраине СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. По данному факту следователи завели дело по статье "убийство"."Предположительно, с соседями был давний конфликт. Информация проверяется", - сказала РИА Новости Врадий.Она также добавила, что автомобиль погибших был расстрелян. Сейчас следователи устанавливают причастных к тройному убийству.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/sud-1580595197.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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Криминалисты работают на месте убийства семьи с ребенком под Волоколамском Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Малахит" под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь. 2020-12-04T21:02 true PT0M16S

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