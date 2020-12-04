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В СК рассказали о конфликте погибшей в Волоколамске семьи с соседями
В СК рассказали о конфликте погибшей в Волоколамске семьи с соседями
Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что у убитой в подмосковном Волоколамске семьи, предположительно,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:02
2020-12-04T21:02
2020-12-04T21:49
ольга врадий
гсу ск по московской области
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волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала РИА Новости, что у убитой в подмосковном Волоколамске семьи, предположительно, был конфликт с соседями.Ранее Врадий сообщила агентству, что в сгоревшем частном доме на окраине СНТ "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. По данному факту следователи завели дело по статье "убийство"."Предположительно, с соседями был давний конфликт. Информация проверяется", - сказала РИА Новости Врадий.Она также добавила, что автомобиль погибших был расстрелян. Сейчас следователи устанавливают причастных к тройному убийству.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/sud-1580595197.html
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Криминалисты работают на месте убийства семьи с ребенком под Волоколамском
Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Малахит" под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь.
2020-12-04T21:02
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ольга врадий, гсу ск по московской области, московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия