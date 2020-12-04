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https://ria.ru/20201204/tolkien-1587562721.html
Актеры из "Властелина колец" поддержали идею выкупить дом Толкина
Актеры из "Властелина колец" поддержали идею выкупить дом Толкина
Актеры из "Властелина колец" поддержали краудфандинговую кампанию по сбору средств на то, чтобы выкупить дом Дж.Р.Р. Толкина в Оксфорде и превратить его в... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T07:02
2020-12-04T07:02
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Актеры из "Властелина колец" поддержали краудфандинговую кампанию по сбору средств на то, чтобы выкупить дом Дж.Р.Р. Толкина в Оксфорде и превратить его в музей, сообщает The Guardian. Толкин и его семья перебрались в этом дом по адресу Northmoor Road, 20 в 1930 году. Здесь он прожил 17 лет, пока был преподавателем университета. В этом доме он написал "Хоббита", который сначала был историей на ночь для детей, а позже стал основой для "Властелина колец". Всего нужно собрать шесть миллионов долларов, чтобы выкупить здание, пока его не выставили на продажу. Собственник предоставил организаторам проекта отсрочку в три месяца.Предполагается в дальнейшем превратить дом с семью спальнями в культурный центр и проводить в нем литературные программы. Проект поддержали Иэн Маккелен (Гэндальф), Мартин Фриман (Бильбо) и Джон Рис-Дэвис (Гимли)."Мы не сможем собрать нужную сумму без поддержки фанатов Толкина по всему миру", – уверен Маккелен. Стоимость самого дома составляет четыре миллиона, оставшиеся деньги предлагается потратить на обустройство музея и организацию культурных мероприятий.
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джон толкин, кино и сериалы, новости культуры, иэн маккелен, мартин фриман, оксфорд

Актеры из "Властелина колец" поддержали идею выкупить дом Толкина

07:02 04.12.2020
 
© Фото : Project NorthmoorДом Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде
Дом Джона Рональда Руэла Толкина в Оксфорде - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : Project Northmoor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Актеры из "Властелина колец" поддержали краудфандинговую кампанию по сбору средств на то, чтобы выкупить дом Дж.Р.Р. Толкина в Оксфорде и превратить его в музей, сообщает The Guardian.
Толкин и его семья перебрались в этом дом по адресу Northmoor Road, 20 в 1930 году. Здесь он прожил 17 лет, пока был преподавателем университета. В этом доме он написал "Хоббита", который сначала был историей на ночь для детей, а позже стал основой для "Властелина колец".
Всего нужно собрать шесть миллионов долларов, чтобы выкупить здание, пока его не выставили на продажу. Собственник предоставил организаторам проекта отсрочку в три месяца.
Предполагается в дальнейшем превратить дом с семью спальнями в культурный центр и проводить в нем литературные программы.
Проект поддержали Иэн Маккелен (Гэндальф), Мартин Фриман (Бильбо) и Джон Рис-Дэвис (Гимли).
"Мы не сможем собрать нужную сумму без поддержки фанатов Толкина по всему миру", – уверен Маккелен.
Стоимость самого дома составляет четыре миллиона, оставшиеся деньги предлагается потратить на обустройство музея и организацию культурных мероприятий.
Автор книги Властелин колец и профессор Оксфордского университета Джон Толкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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КультураДжон ТолкинКино и сериалыНовости культурыИэн МаккеленМартин ФриманОксфорд
 
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