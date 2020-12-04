https://ria.ru/20201204/tolkien-1587562721.html

Актеры из "Властелина колец" поддержали идею выкупить дом Толкина

Актеры из "Властелина колец" поддержали идею выкупить дом Толкина

Актеры из "Властелина колец" поддержали краудфандинговую кампанию по сбору средств на то, чтобы выкупить дом Дж.Р.Р. Толкина в Оксфорде и превратить его в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T07:02

2020-12-04T07:02

2020-12-04T07:02

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Актеры из "Властелина колец" поддержали краудфандинговую кампанию по сбору средств на то, чтобы выкупить дом Дж.Р.Р. Толкина в Оксфорде и превратить его в музей, сообщает The Guardian. Толкин и его семья перебрались в этом дом по адресу Northmoor Road, 20 в 1930 году. Здесь он прожил 17 лет, пока был преподавателем университета. В этом доме он написал "Хоббита", который сначала был историей на ночь для детей, а позже стал основой для "Властелина колец". Всего нужно собрать шесть миллионов долларов, чтобы выкупить здание, пока его не выставили на продажу. Собственник предоставил организаторам проекта отсрочку в три месяца.Предполагается в дальнейшем превратить дом с семью спальнями в культурный центр и проводить в нем литературные программы. Проект поддержали Иэн Маккелен (Гэндальф), Мартин Фриман (Бильбо) и Джон Рис-Дэвис (Гимли)."Мы не сможем собрать нужную сумму без поддержки фанатов Толкина по всему миру", – уверен Маккелен. Стоимость самого дома составляет четыре миллиона, оставшиеся деньги предлагается потратить на обустройство музея и организацию культурных мероприятий.

https://ria.ru/20201120/tolkien-1585376512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон толкин, кино и сериалы, новости культуры, иэн маккелен, мартин фриман, оксфорд