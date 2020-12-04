https://ria.ru/20201204/testy-1587749193.html

Мясников рассказал, чем отличаются разные тесты на коронавирус

Мясников рассказал, чем отличаются разные тесты на коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал у себя в телеграме о плюсах и минусах существующих тестов на коронавирус и сравнил их точность. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:00

2020-12-04T20:00

2020-12-04T22:24

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал у себя в телеграме о плюсах и минусах существующих тестов на коронавирус и сравнил их точность. Медик отметил точность ПЦР-теста и то, что он определяет наличие РНК вируса. Однако он подчеркнул, что этот тип анализа может быть и ошибочным, если во взятом материале не будет частиц инфекции. "Небрежный забор этого материала приводит к тому, что тест становится неинформативным", — пишет Мясников. Он пояснил, что это может стать причиной неверного результата — ложноотрицательного. По словам врача, до 40% ПЦР-тестов оказываются такими.Доктор рассказал, что вирус появляется в носоглотке, откуда берется мазок для теста, в среднем за неделю до появления симптомов, и продолжает выделяться еще около двух недель. А ПЦР-тест показывает положительный результат в среднем 18 дней. Но есть и исключения: примерно у 20% пациентов ПЦР-тест остается положительным до нескольких месяцев.Второй тип тестов — анализ на антитела. Мясников объяснил, что этот вид тестирования выявляет не вирус, а его "следы", которые появляются через восемь-двенадцать дней от начала симптомов. Врач отметил, что антитела есть двух типов: проявляющиеся на "острой фазе" IgM и антитела "памяти" IgG."Первые (IgM) выявляются раньше, и через четыре-шесть дней после их появления начинают снижаться и исчезают", — написал врач и подчеркнул, что их наличие означает острую фазу болезни.IgG появятся позже, их уровень будет расти, пока не достигнет максимума, после чего пойдет на спад. Но они не исчезнут совсем, объяснил Мясников."Их наличие говорит о том, что вы уже перенесли болезнь и, возможно, имеете иммунитет против нее", — добавил он.Медик рассказал, что есть два типа экспресс-тестов: на наличие антител и на их количество в крови. Первые имеют высокую долю ложноположительных результатов — до 30%, однако ошибки могут быть и у второго типа тестов."Проблема еще и в том, что в фазе восстановления концентрация антител IgM может оставаться повышенной довольно долго", — написал Мясников. Он добавил, что из-за этого пациента могут изолировать на слишком длительный срок.Третий тип анализов — тест на антиген. Он позволяет определить наличие вирусных частиц. Среди его достоинств врач отметил быстроту получения результата. Однако точность теста достаточно низкая.Коронавирусом в России заражены более 2,4 миллиона человек, из которых почти 1,9 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали свыше 42 тысяч человек. За последние сутки выявили 27,4 тысячи новых случаев инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587569738.html

https://ria.ru/20201203/koronavirus-1587514623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество