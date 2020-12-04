https://ria.ru/20201204/termin-1587680973.html

Глава дипломатии ЕС придумал новый термин для политики России и Турции

Глава дипломатии ЕС придумал новый термин для политики России и Турции

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что " астанизация" отношений России и Турции позволила этим странам РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:41

2020-12-04T14:41

2020-12-04T14:41

россия

жозеп боррель

кавказ

евросоюз

ливия

турция

сирия

в мире

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РИМ, 4 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что " астанизация" отношений России и Турции позволила этим странам разделить сферы влияния в Сирии, Ливии и на Кавказе."Пять лет назад Турция и Россия не присутствовали в центральном Средиземноморье, а сейчас они ведут игру. Мы живем в многополярном мире, где существует закулисные дела между несколькими игроками, которые противостоят другим. Мы зовем это "астанизацией". Россия и Турция - сначала они были разделены, но нашли общие интересы, а затем они договорились разделить свое влияние. Это произошло в Сирии, это происходит в Ливии. Это уже произошло на Кавказе", - заявил он, выступая на конференции "Средиземноморские диалоги", которая проводится при поддержке итальянского МИД.Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что появились новые очаги конфликтов при том, что старые остались неразрешенными. "Израильско-палестинский конфликт продолжается при отсутствии перспектив. Посмотрим, как будет при Байдене. При Трампе этот процесс был заблокирован", - сказал Боррель."Мы, европейцы, помогали населениям стран справиться с последствиями этих конфликтов, гуманитарными и экономическими. Но сейчас мы должны разрешать сами конфликты, мы должны глубже участвовать в ближневосточном мирном процессе, решении кризисов в Ливии и Сирии… Но ни один игрок не может конкурировать с Европой в поддержке мирных решений, и это должно вестись в тесной координации с ООН. В Сирии, Ливии, на Кипре, при всем уважении к Турции – работы в одиночку будет недостаточно", - заявил еврокомиссар.

https://ria.ru/20201128/turtsiya-1586711880.html

https://ria.ru/20201202/sotrudnichestvo-1587348443.html

россия

кавказ

ливия

турция

сирия

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россия, жозеп боррель, кавказ, евросоюз, ливия, турция, сирия, в мире