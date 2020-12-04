Австрия доставит в Россию вывезенные нацистами культурные ценности
20:10 04.12.2020 (обновлено: 21:41 04.12.2020)
© Фото : @rusbotschaft_wien/InstagramКультурные ценности из Музея Зальцбурга, приготовленные для транспортировки в Россию
ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае, будут доставлены из Австрии в Россию через неделю, сообщило в пятницу генеральное консульство России в Зальцбурге.
Речь идет о хранившихся в запасниках музея трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея в 1943 году. В марте 2020 года был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге.
"Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию", - сообщили в консульстве.
Как сообщали ранее в российском посольстве, ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны.
Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, "возвращение культурных ценностей определенно внесет вклад в дальнейшее развитие конструктивных отношений России и Австрии, а также в улучшение понимания между обществами наших стран".
25 ноября, 14:01В деле о скифском золоте появился новый судья