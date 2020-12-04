https://ria.ru/20201204/temryuk-1587749925.html

Австрия доставит в Россию вывезенные нацистами культурные ценности

Австрия доставит в Россию вывезенные нацистами культурные ценности

Культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае, будут доставлены из Австрии в Россию... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T20:10

2020-12-04T20:10

2020-12-04T21:41

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зальцбург (город)

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темрюк

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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае, будут доставлены из Австрии в Россию через неделю, сообщило в пятницу генеральное консульство России в Зальцбурге.Речь идет о хранившихся в запасниках музея трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея в 1943 году. В марте 2020 года был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге."Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию", - сообщили в консульстве.Как сообщали ранее в российском посольстве, ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны.Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, "возвращение культурных ценностей определенно внесет вклад в дальнейшее развитие конструктивных отношений России и Австрии, а также в улучшение понимания между обществами наших стран".

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/zoloto-1586258012.html

зальцбург (город)

краснодарский край

темрюк

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новости культуры, зальцбург (город), краснодарский край, темрюк