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https://ria.ru/20201204/temryuk-1587749925.html
Австрия доставит в Россию вывезенные нацистами культурные ценности
Австрия доставит в Россию вывезенные нацистами культурные ценности
Культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае, будут доставлены из Австрии в Россию... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T20:10
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культура
новости культуры
зальцбург (город)
краснодарский край
темрюк
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае, будут доставлены из Австрии в Россию через неделю, сообщило в пятницу генеральное консульство России в Зальцбурге.Речь идет о хранившихся в запасниках музея трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея в 1943 году. В марте 2020 года был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге."Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию", - сообщили в консульстве.Как сообщали ранее в российском посольстве, ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны.Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, "возвращение культурных ценностей определенно внесет вклад в дальнейшее развитие конструктивных отношений России и Австрии, а также в улучшение понимания между обществами наших стран".
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новости культуры, зальцбург (город), краснодарский край, темрюк

Австрия доставит в Россию вывезенные нацистами культурные ценности

20:10 04.12.2020 (обновлено: 21:41 04.12.2020)
 
© Фото : @rusbotschaft_wien/InstagramКультурные ценности из Музея Зальцбурга, приготовленные для транспортировки в Россию
Культурные ценности из Музея Зальцбурга, приготовленные для транспортировки в Россию - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : @rusbotschaft_wien/Instagram
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ВЕНА, 4 дек - РИА Новости. Культурные ценности, вывезенные нацистами в 1943 году из Темрюкского историко-археологического музея в Краснодарском крае, будут доставлены из Австрии в Россию через неделю, сообщило в пятницу генеральное консульство России в Зальцбурге.
Речь идет о хранившихся в запасниках музея трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея в 1943 году. В марте 2020 года был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге.
"Музей Зальцбурга передал транспортной фирме культурные ценности, которые через неделю будут доставлены в Россию. Начатая по инициативе австрийских партнеров реституция похищенных нацистами на Кубани в 1943 году восьми объектов эллинистической культуры входит тем самым в завершающую стадию", - сообщили в консульстве.
Как сообщали ранее в российском посольстве, ценности доставят в Россию за счёт австрийской стороны.
Как ранее заявлял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, "возвращение культурных ценностей определенно внесет вклад в дальнейшее развитие конструктивных отношений России и Австрии, а также в улучшение понимания между обществами наших стран".
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КультураНовости культурыЗальцбург (город)Краснодарский крайТемрюк
 
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