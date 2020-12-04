https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html

Минкультуры разрабатывает меры поддержки частных театров России

Минкультуры разрабатывает меры поддержки частных театров России

Минкультуры РФ предложило помочь частным театрам с выплатой зарплат и оплатой коммунальных платежей, но пока это только предложение, возможные меры поддержки... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:45

2020-12-04T15:45

2020-12-04T15:45

культура

театр

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ предложило помочь частным театрам с выплатой зарплат и оплатой коммунальных платежей, но пока это только предложение, возможные меры поддержки находятся на стадии обсуждения, заявила замдиректора департамента господдержки искусства и народного творчества Эдита Исаакян."Меры до сих пор находятся в рабочем обсуждении. Откровенно вам скажу, они до сих пор не получили, так сказать, какого-то выхода положительного из соответствующих финансово-экономических структур исполнительной власти", - рассказала она на пресс-конференции в пятницу.Министерство культуры РФ ранее сформировало реестр частных театров, куда вошли 366 институций, и предусмотрело меры их поддержки на фоне пандемии, среди которых грантовая поддержка новых постановок и фестивалей, участие в программе "Большие гастроли", выделение социальной квоты на поддержку частных театров, существующих в форме НКО, в рамках субсидии на реализацию творческих проектов. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе.

https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)