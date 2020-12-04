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https://ria.ru/20201204/teatr-1587696376.html
Минкультуры разрабатывает меры поддержки частных театров России
Минкультуры разрабатывает меры поддержки частных театров России
Минкультуры РФ предложило помочь частным театрам с выплатой зарплат и оплатой коммунальных платежей, но пока это только предложение, возможные меры поддержки... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:45
2020-12-04T15:45
культура
театр
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ предложило помочь частным театрам с выплатой зарплат и оплатой коммунальных платежей, но пока это только предложение, возможные меры поддержки находятся на стадии обсуждения, заявила замдиректора департамента господдержки искусства и народного творчества Эдита Исаакян."Меры до сих пор находятся в рабочем обсуждении. Откровенно вам скажу, они до сих пор не получили, так сказать, какого-то выхода положительного из соответствующих финансово-экономических структур исполнительной власти", - рассказала она на пресс-конференции в пятницу.Министерство культуры РФ ранее сформировало реестр частных театров, куда вошли 366 институций, и предусмотрело меры их поддержки на фоне пандемии, среди которых грантовая поддержка новых постановок и фестивалей, участие в программе "Большие гастроли", выделение социальной квоты на поддержку частных театров, существующих в форме НКО, в рамках субсидии на реализацию творческих проектов. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе.
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Новости
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театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Минкультуры разрабатывает меры поддержки частных театров России

15:45 04.12.2020
 
© Фото : пресс-служба мюзикла "Анна Каренина" Сцена из мюзикла "Анна Каренина"
Сцена из мюзикла Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : пресс-служба мюзикла "Анна Каренина"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минкультуры РФ предложило помочь частным театрам с выплатой зарплат и оплатой коммунальных платежей, но пока это только предложение, возможные меры поддержки находятся на стадии обсуждения, заявила замдиректора департамента господдержки искусства и народного творчества Эдита Исаакян.
"Меры до сих пор находятся в рабочем обсуждении. Откровенно вам скажу, они до сих пор не получили, так сказать, какого-то выхода положительного из соответствующих финансово-экономических структур исполнительной власти", - рассказала она на пресс-конференции в пятницу.
"Основные социальные вещи, которые мы обязаны как государство предусмотреть и предложили коллегам из соответствующих инстанций, - это заработная плата, то есть покрытие, как вариант, средней заработной платы по 2019 году и некие, возможно, коммунальные платежи для тех учреждений, которые обладают некой хозяйственной базой. На данный момент этот вопрос еще висит. Очень надеемся, что некое движение может начаться", - пояснила замдиректора.
Министерство культуры РФ ранее сформировало реестр частных театров, куда вошли 366 институций, и предусмотрело меры их поддержки на фоне пандемии, среди которых грантовая поддержка новых постановок и фестивалей, участие в программе "Большие гастроли", выделение социальной квоты на поддержку частных театров, существующих в форме НКО, в рамках субсидии на реализацию творческих проектов. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе.
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