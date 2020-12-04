https://ria.ru/20201204/sushi-1587764591.html

Женщина несколько месяцев страдала от галлюцинаций из-за съеденных суши

Женщина несколько месяцев страдала от галлюцинаций из-за съеденных суши

У женщины на протяжении нескольких месяцев были галлюцинации, бессонница и недержание, после того как она съела просроченные суши. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T22:34

2020-12-04T22:34

2020-12-04T22:34

здоровье

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152566/52/1525665237_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_ac62da66ff18f348e241553351d34900.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. У женщины на протяжении нескольких месяцев были галлюцинации, бессонница и недержание, после того как она съела просроченные суши. Об этом пишет Mirror.Врачи, лечившие пациентку, долго не могли понять, чем вызван ее недуг, пока не обнаружили огромного ленточного червя в ее кишечнике, говорится в статье.Однажды женщина вернулась с работы и была настолько голодной, что съела суши, пролежавшие в холодильнике пять дней. Чтобы замаскировать кислый вкус просроченной рыбы, она макнула ее в соевый соус.Спустя некоторое время у нее начались галлюцинации, она стала страдать от недоедания, недержания, бессонницы, чувства беспокойства. Ей казалось, что насекомые ползают по стенам и под ее кожей. Помимо этого у пациентки было ощущение, будто "сердце билось у нее из шеи". В то же самое время у нее начались спазмы желудка и было чувство, что желудок "трясет" перед походом в туалет.Через несколько недель после того, как женщина съела просроченную еду, она сообщила своему мужу, что в ее животе будто бы "болтается рыба".Пациентку лечили несколько месяцев, ее дважды госпитализировали после жутких припадков. Позже медики поняли, что причиной ее недуга может быть ленточный червь. Это подтвердили анализы ее стула, в котором обнаружили тысячи яиц ленточного червя, а также фрагменты самого паразита.Женщине дали всего одну таблетку лекарства против ленточных червей и она полностью выздоровела.

https://ria.ru/20200707/1573984802.html

https://ria.ru/20200826/griby-1576331396.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, великобритания