https://ria.ru/20201204/sushi-1587764591.html
Женщина несколько месяцев страдала от галлюцинаций из-за съеденных суши
Женщина несколько месяцев страдала от галлюцинаций из-за съеденных суши
У женщины на протяжении нескольких месяцев были галлюцинации, бессонница и недержание, после того как она съела просроченные суши. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T22:34
2020-12-04T22:34
2020-12-04T22:34
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. У женщины на протяжении нескольких месяцев были галлюцинации, бессонница и недержание, после того как она съела просроченные суши. Об этом пишет Mirror.Врачи, лечившие пациентку, долго не могли понять, чем вызван ее недуг, пока не обнаружили огромного ленточного червя в ее кишечнике, говорится в статье.Однажды женщина вернулась с работы и была настолько голодной, что съела суши, пролежавшие в холодильнике пять дней. Чтобы замаскировать кислый вкус просроченной рыбы, она макнула ее в соевый соус.Спустя некоторое время у нее начались галлюцинации, она стала страдать от недоедания, недержания, бессонницы, чувства беспокойства. Ей казалось, что насекомые ползают по стенам и под ее кожей. Помимо этого у пациентки было ощущение, будто "сердце билось у нее из шеи". В то же самое время у нее начались спазмы желудка и было чувство, что желудок "трясет" перед походом в туалет.Через несколько недель после того, как женщина съела просроченную еду, она сообщила своему мужу, что в ее животе будто бы "болтается рыба".Пациентку лечили несколько месяцев, ее дважды госпитализировали после жутких припадков. Позже медики поняли, что причиной ее недуга может быть ленточный червь. Это подтвердили анализы ее стула, в котором обнаружили тысячи яиц ленточного червя, а также фрагменты самого паразита.Женщине дали всего одну таблетку лекарства против ленточных червей и она полностью выздоровела.
https://ria.ru/20200707/1573984802.html
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здоровье, великобритания
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости
. У женщины на протяжении нескольких месяцев были галлюцинации, бессонница и недержание, после того как она съела просроченные суши. Об этом пишет Mirror
.
Врачи, лечившие пациентку, долго не могли понять, чем вызван ее недуг, пока не обнаружили огромного ленточного червя в ее кишечнике
, говорится в статье.
Однажды женщина вернулась с работы и была настолько голодной, что съела суши, пролежавшие в холодильнике пять дней. Чтобы замаскировать кислый вкус просроченной рыбы, она макнула ее в соевый соус.
Спустя некоторое время у нее начались галлюцинации, она стала страдать от недоедания, недержания, бессонницы, чувства беспокойства. Ей казалось, что насекомые ползают по стенам и под ее кожей. Помимо этого у пациентки было ощущение, будто "сердце билось у нее из шеи". В то же самое время у нее начались спазмы желудка и было чувство, что желудок "трясет" перед походом в туалет.
Через несколько недель после того, как женщина съела просроченную еду, она сообщила своему мужу, что в ее животе будто бы "болтается рыба".
Пациентку лечили несколько месяцев, ее дважды госпитализировали после жутких припадков. Позже медики поняли, что причиной ее недуга может быть ленточный червь. Это подтвердили анализы ее стула, в котором обнаружили тысячи яиц ленточного червя, а также фрагменты самого паразита.
Женщине дали всего одну таблетку лекарства против ленточных червей и она полностью выздоровела.