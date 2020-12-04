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Строящее "Северный поток — 2" судно отправилось к западу от Калининграда
Строящее "Северный поток — 2" судно отправилось к западу от Калининграда
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось на запад после рейдовой стоянки в Калининградской области, следует из данных системы по... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:44
2020-12-04T10:44
академик черский (судно)
северный поток — 2
куршская коса
балтийское море
калининград
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось на запад после рейдовой стоянки в Калининградской области, следует из данных системы по отслеживанию судов Vesselfinder."Академик Черский" будет вести трубоукладочные работы для "Северного потока - 2", сообщали в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Работы по укладке трубопровода в немецких водах согласованы на декабрь, и рассматривается заявка на продолжение работ в январе-апреле следующего года.Сейчас судно находится в Балтийском море и следует на запад со скоростью 5,8 узлов без определенного пункта назначения, его статус определен как "в открытом море". Время прибытия обозначено 5 декабря в 6 утра.Трубоукладчик в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения "Финвал". Затем в конце месяца судно направилось Мукран, а вместе с ним еще несколько сопровождающих судов - "Артемис Оффшор", "Остап Шеремета", "Финвал" и "Умка"."Артемис Оффшор" и "Остап Шеремета" вернулись в Россию в ноябре, а 26 ноября курс на Калининград взял и "Академик Черский". По данным Marine Traffic, судно прибыло туда 28 ноября, где проходило испытания двигателей.
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587595898.html
куршская коса
балтийское море
калининград
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академик черский (судно), северный поток — 2, куршская коса, балтийское море, калининград

Строящее "Северный поток — 2" судно отправилось к западу от Калининграда

10:44 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось на запад после рейдовой стоянки в Калининградской области, следует из данных системы по отслеживанию судов Vesselfinder.
"Академик Черский" будет вести трубоукладочные работы для "Северного потока - 2", сообщали в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Работы по укладке трубопровода в немецких водах согласованы на декабрь, и рассматривается заявка на продолжение работ в январе-апреле следующего года.
Сейчас судно находится в Балтийском море и следует на запад со скоростью 5,8 узлов без определенного пункта назначения, его статус определен как "в открытом море". Время прибытия обозначено 5 декабря в 6 утра.
Трубоукладчик в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения "Финвал". Затем в конце месяца судно направилось Мукран, а вместе с ним еще несколько сопровождающих судов - "Артемис Оффшор", "Остап Шеремета", "Финвал" и "Умка".
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"Артемис Оффшор" и "Остап Шеремета" вернулись в Россию в ноябре, а 26 ноября курс на Калининград взял и "Академик Черский". По данным Marine Traffic, судно прибыло туда 28 ноября, где проходило испытания двигателей.
 
Академик Черский (судно)Северный поток — 2Куршская косаБалтийское мореКалининград
 
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