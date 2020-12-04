Строящее "Северный поток — 2" судно отправилось к западу от Калининграда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" отправилось на запад после рейдовой стоянки в Калининградской области, следует из данных системы по отслеживанию судов Vesselfinder.
"Академик Черский" будет вести трубоукладочные работы для "Северного потока - 2", сообщали в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH). Работы по укладке трубопровода в немецких водах согласованы на декабрь, и рассматривается заявка на продолжение работ в январе-апреле следующего года.
Сейчас судно находится в Балтийском море и следует на запад со скоростью 5,8 узлов без определенного пункта назначения, его статус определен как "в открытом море". Время прибытия обозначено 5 декабря в 6 утра.
Трубоукладчик в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения "Финвал". Затем в конце месяца судно направилось Мукран, а вместе с ним еще несколько сопровождающих судов - "Артемис Оффшор", "Остап Шеремета", "Финвал" и "Умка".
"Артемис Оффшор" и "Остап Шеремета" вернулись в Россию в ноябре, а 26 ноября курс на Калининград взял и "Академик Черский". По данным Marine Traffic, судно прибыло туда 28 ноября, где проходило испытания двигателей.