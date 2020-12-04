https://ria.ru/20201204/strim-1587601066.html

Подруга умершей во время стрима девушки объяснила причины ее гибели

Подруга умершей во время стрима девушки объяснила причины ее гибели

Подруга девушки, умершей во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay), рассказала "МК", что могло привести к ее гибели. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T04:24

2020-12-04T04:24

2020-12-04T15:04

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подруга девушки, умершей во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay), рассказала "МК", что могло привести к ее гибели.Как сообщалось ранее, накануне во время эфира Решетников обнаружил, что его подруга, которая также находилась в кадре, лишилась сознания. Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. По данным СМИ, причиной смерти девушки стала остановка сердца из-за интоксикации, перед этим она употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь. Правоохранители задержали Решетникова, в отношении него возбудили уголовное дело.По словам знакомой погибшей, девушка работала в сфере эскорт-услуг, при этом один из клиентов регулярно снабжал ее наркотическими средствами."Вместе они употребляли препарат для стимуляции сексуальных ощущений. Валя (погибшая. — Прим. ред.) после этих таблеток еще пила алкоголь, естественно, шла огромная нагрузка на сердце", — рассказала она.Девушка отметила, что скорая нередко бывала в доме блогера. "На моей памяти Валю уже четыре раза откачивали. Она принимала таблетки, потом алкоголь, ей становилось плохо с сердцем", — пояснила она.Подруга погибшей добавила, что та не могла иметь детей, так как у нее было 12 абортов, последний сделали на большом сроке, и врачам пришлось удалить матку.Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, Решетникова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Блогеру грозит до 15 лет лишения свободы. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, а также субдуральную гематому, которая "образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу".

https://ria.ru/20201203/bloger-1587435670.html

https://ria.ru/20201202/blogersha-1587370078.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия