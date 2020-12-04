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В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу

В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу

Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:44

2020-12-04T10:44

2020-12-04T11:16

миннесота

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс."У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало", - говорится в заявлении сотрудников офиса шерифа округа Рамси.Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.

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Кадры посадки легкомоторного самолета на трассу в Миннесоте Легкий самолет экстренно сел на трассу в штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет 2020-12-04T10:44 true PT0M46S

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