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В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу
В США самолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки на дорогу
Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:44
2020-12-04T10:44
2020-12-04T11:16
миннесота
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс."У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало", - говорится в заявлении сотрудников офиса шерифа округа Рамси.Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.
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миннесота
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Кадры посадки легкомоторного самолета на трассу в Миннесоте
Легкий самолет экстренно сел на трассу в штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет
2020-12-04T10:44
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РИА Новости
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миннесота, в мире
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота
и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.
Tonight deputies responded to a plane versus vehicle in Arden Hills, MN.
No, you didn't read that wrong!
While in...Опубликовано Ramsey County Deputy's Federation Среда, 2 декабря 2020 г.
"У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало", - говорится в заявлении сотрудников офиса шерифа округа Рамси.
Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.