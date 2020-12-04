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Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Соответствующие данные опубликованы в журнале РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:27
2020-12-04T17:27
2020-12-04T17:27
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Соответствующие данные опубликованы в журнале BMJ.Американские специалисты провели исследование с участием 43 272 человек со средним возрастом 53 года, которые в течение 30 лет предоставляли информацию о своем образе жизни, диете и состоянии здоровья. На момент начала эксперимента ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. За время наблюдения было зафиксировано 4 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 860 из которых имели летальный исход.Ученые проанализировали рацион питания участников исследования и исключили влияние других факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний. Они пришли к выводу, что замена мяса на растительный белок, который содержится в орехах, бобовых, сое, снизил риск заболевания на 14 процентов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, сша
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Соответствующие данные опубликованы в журнале BMJ.
Американские специалисты провели исследование с участием 43 272 человек со средним возрастом 53 года, которые в течение 30 лет предоставляли информацию о своем образе жизни, диете и состоянии здоровья. На момент начала эксперимента ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. За время наблюдения было зафиксировано 4 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 860 из которых имели летальный исход.
Ученые проанализировали рацион питания участников исследования и исключили влияние других факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний. Они пришли к выводу, что замена мяса на растительный белок, который содержится в орехах, бобовых, сое, снизил риск заболевания на 14 процентов.