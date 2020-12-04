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Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Соответствующие данные опубликованы в журнале РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:27

2020-12-04T17:27

2020-12-04T17:27

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ученые обнаружили, что замена красного мяса растительной пищей уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Соответствующие данные опубликованы в журнале BMJ.Американские специалисты провели исследование с участием 43 272 человек со средним возрастом 53 года, которые в течение 30 лет предоставляли информацию о своем образе жизни, диете и состоянии здоровья. На момент начала эксперимента ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. За время наблюдения было зафиксировано 4 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 860 из которых имели летальный исход.Ученые проанализировали рацион питания участников исследования и исключили влияние других факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний. Они пришли к выводу, что замена мяса на растительный белок, который содержится в орехах, бобовых, сое, снизил риск заболевания на 14 процентов.

https://rsport.ria.ru/20201204/diabet-1587663294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сша