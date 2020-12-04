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Bloomberg представил список "главных людей" 2020 года
Bloomberg представил список "главных людей" 2020 года
Агентство Блумберг представило список из 50 человек, которые, по его мнению, определили "беспрецедентный" 2020 год. РИА Новости, 04.12.2020
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Агентство Блумберг представило список из 50 человек, которые, по его мнению, определили "беспрецедентный" 2020 год.Как сообщает агентство, пандемия коронавируса, выборы в США в какой-то степени облегчили составление четвертого ежегодного списка. Новый список разделен на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы и наука и технологии. В каждой из них, по данным агентства, представлены те люди, чьи достижения заслуживают признания.В категорию "политика" агентство среди прочих включило лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна - за нормализацию отношений с Израилем, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу - за то, что в стране под его руководством самый низкий уровень заражения COVID-19 в Южной Америке. Кроме того, в категорию вошли сооснователи движения Black Lives Matter, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь и председатель Верховного суда США Джон Робертс.В раздел "финансы" агентство включило главу одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана, директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву и других.Среди тех, чьи достижения были отмечены агентством в категории "наука и технологии", в основном те, чьи усилия были направлены на борьбу с распространением COVID-19, в том числе главный инфекционист США Энтони Фаучи, группа ученых, которые участвуют в разработке вакцин от коронавируса и создатели проекта Covid Tracking Project, который отслеживает число случаев заражения COVID-19.К группе "бизнес" агентство отнесло одного из руководителей стримингового сервиса Netflix Рида Хастингса, главу образовательного приложения Think &amp; Learn Pvt Буджу Равиндрана и стримера Viya.В категорию "развлечения" Блумберг включило в числе прочих певицу Билли Айлиш и режиссера Пон Джун-хо, известного своим фильмом "Паразиты", который получил четыре премии "Оскар".
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светлана тихановская, цай инвэнь, netflix, мвф, citigroup, южная америка, белоруссия, сша, в мире

Bloomberg представил список "главных людей" 2020 года

20:56 04.12.2020 (обновлено: 21:02 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Bloomberg
Стенд компании Bloomberg - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Агентство Блумберг представило список из 50 человек, которые, по его мнению, определили "беспрецедентный" 2020 год.
Как сообщает агентство, пандемия коронавируса, выборы в США в какой-то степени облегчили составление четвертого ежегодного списка. Новый список разделен на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы и наука и технологии. В каждой из них, по данным агентства, представлены те люди, чьи достижения заслуживают признания.
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В категорию "политика" агентство среди прочих включило лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, наследного принца столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна - за нормализацию отношений с Израилем, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу - за то, что в стране под его руководством самый низкий уровень заражения COVID-19 в Южной Америке. Кроме того, в категорию вошли сооснователи движения Black Lives Matter, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь и председатель Верховного суда США Джон Робертс.
В раздел "финансы" агентство включило главу одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. Джейн Фрейзер, гендиректора Morgan Stanley Джеймса Гормана, директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву и других.
Среди тех, чьи достижения были отмечены агентством в категории "наука и технологии", в основном те, чьи усилия были направлены на борьбу с распространением COVID-19, в том числе главный инфекционист США Энтони Фаучи, группа ученых, которые участвуют в разработке вакцин от коронавируса и создатели проекта Covid Tracking Project, который отслеживает число случаев заражения COVID-19.
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К группе "бизнес" агентство отнесло одного из руководителей стримингового сервиса Netflix Рида Хастингса, главу образовательного приложения Think & Learn Pvt Буджу Равиндрана и стримера Viya.
В категорию "развлечения" Блумберг включило в числе прочих певицу Билли Айлиш и режиссера Пон Джун-хо, известного своим фильмом "Паразиты", который получил четыре премии "Оскар".
 
Светлана ТихановскаяЦай ИнвэньNetflixМВФCitigroupЮжная АмерикаБелоруссияСШАВ мире
 
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