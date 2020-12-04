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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201204/spasateli-1587625116.html
По зову сердца: что делать, если я хочу стать спасателем-добровольцем?
По зову сердца: что делать, если я хочу стать спасателем-добровольцем?
смирнов московский проект
2020-12-04T11:43
2020-12-04T11:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
волонтеры
москва
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В начале зимы Россия вместе со всем миром чествует волонтеров. Соответствующий праздник приходится на 5 декабря. Последние годы показали, что добровольческое движение набирает обороты, постоянно вовлекая новых людей, которые спасают жизни горожан наравне с сотрудниками спасательных резервов. Как стать спасателем-добровольцем в Москве и что для этого нужно, читайте в материале РИА Новости.Общие требованияПрежде всего, вам должно быть не меньше 18 лет. Это требование объясняется интенсивной физической нагрузкой во время обучения и работы. Однако по гендерному признаку ограничений нет.Кандидат в спасатели-добровольцы обязан иметь полное среднее образование. Также от вас потребуется определенный опыт работы в данной сфере. Его можно получить, вступив в одно из общественных формирований Москвы, внесенных в реестр аттестованных организаций.В этот перечень, например, входят отряд "СпасРезерв", "ЛизаАлерт", "Росавиаспас", студенческий отряд "Феникс". В этих формированиях человек получает общее представление о работе и необходимых для нее навыках, а также осваивает практику на дежурствах в реальных условиях. Затем организация может отправить кандидата на подготовку в спасатели-добровольцы. Если ранее вы ко всему прочему прошли курсы первой помощи или промышленного альпинизма, либо владеете рабочей специальностью, то это будет большим подспорьем для вас.ОбучениеПолучение навыков и всех необходимых умений происходит в Учебно-методическом центре департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы. За это платить не надо, так как обучение идет в рамках программы развития добровольчества в столице.Всего вас ждет 300 часов теоретических и практических занятий.Здесь вы освоите навыки оказания первой помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разных категорий. Также научитесь работать со специальным оборудованием, оказывать психологическую помощь людям. Всех добровольцев готовят по профилю "поисково-спасательные работы".Экзамен и аттестацияПосле завершения обучения кандидаты проходят итоговую аттестацию, которая состоит из семи зачетов (теоретических и практических). По итогам сдачи экзаменов вы получаете сертификат и статус квалифицированного спасателя-добровольца. Это звание вам надо подтверждать раз в три года перед аттестационной комиссией.Впрочем, если у вас есть желание, квалификацию можно повысить, получив звание спасателя третьего, второго или первого класса соответственно. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие, что за три прошедших года доброволец закончил профильные курсы в сфере аварийно-спасательных работ.Специальностей на выбор хватит всем: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, газодымозащитник, водитель маломерного судна и другие.ОснащениеРабочую форму и сопутствующие расходные материалы нужно покупать самостоятельно, однако в рамках программы "Безопасный город" добровольцы резервных формирований получают от столичного правительства определенную технику и аварийно-спасательное оборудование для работы на дежурствах.ГрафикСтрогого и унифицированного графика для спасателей-добровольцев нет, поэтому общественные аварийно-спасательные формирования определяют его самостоятельно на свое усмотрение. Обычно график дежурств составляется на выходные и праздничные дни, так как у добровольцев, помимо службы, есть и основная работа.Распределение спасателей-добровольцев согласовывается с центром управления в кризисных ситуациях. Как правило, каждый резервист выходит на дежурство не реже раза в месяц. Как показывает практика, некоторые добровольцы берут больше дежурств, жертвуя своим свободным временем в выходные.
https://realty.ria.ru/20191017/1559881384.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
волонтеры, москва

По зову сердца: что делать, если я хочу стать спасателем-добровольцем?

11:43 04.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей КузнецовДемонстрация спасательной техники МЧС России
Демонстрация спасательной техники МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Читать ria.ru в
смирнов московский проект
В начале зимы Россия вместе со всем миром чествует волонтеров. Соответствующий праздник приходится на 5 декабря. Последние годы показали, что добровольческое движение набирает обороты, постоянно вовлекая новых людей, которые спасают жизни горожан наравне с сотрудниками спасательных резервов. Как стать спасателем-добровольцем в Москве и что для этого нужно, читайте в материале РИА Новости.

Общие требования

Прежде всего, вам должно быть не меньше 18 лет. Это требование объясняется интенсивной физической нагрузкой во время обучения и работы. Однако по гендерному признаку ограничений нет.
Кандидат в спасатели-добровольцы обязан иметь полное среднее образование. Также от вас потребуется определенный опыт работы в данной сфере. Его можно получить, вступив в одно из общественных формирований Москвы, внесенных в реестр аттестованных организаций.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДобровольцы поисково-спасательного отряда
Добровольцы поисково-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Добровольцы поисково-спасательного отряда
В этот перечень, например, входят отряд "СпасРезерв", "ЛизаАлерт", "Росавиаспас", студенческий отряд "Феникс". В этих формированиях человек получает общее представление о работе и необходимых для нее навыках, а также осваивает практику на дежурствах в реальных условиях. Затем организация может отправить кандидата на подготовку в спасатели-добровольцы. Если ранее вы ко всему прочему прошли курсы первой помощи или промышленного альпинизма, либо владеете рабочей специальностью, то это будет большим подспорьем для вас.

Обучение

Получение навыков и всех необходимых умений происходит в Учебно-методическом центре департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы. За это платить не надо, так как обучение идет в рамках программы развития добровольчества в столице.
Всего вас ждет 300 часов теоретических и практических занятий.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник конкурса "Московские мастера"
Участник конкурса Московские мастера - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участник конкурса "Московские мастера"
Здесь вы освоите навыки оказания первой помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разных категорий. Также научитесь работать со специальным оборудованием, оказывать психологическую помощь людям. Всех добровольцев готовят по профилю "поисково-спасательные работы".

Экзамен и аттестация

После завершения обучения кандидаты проходят итоговую аттестацию, которая состоит из семи зачетов (теоретических и практических). По итогам сдачи экзаменов вы получаете сертификат и статус квалифицированного спасателя-добровольца. Это звание вам надо подтверждать раз в три года перед аттестационной комиссией.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник конкурса "Московские мастера"
Участник конкурса Московские мастера - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Участник конкурса "Московские мастера"
Впрочем, если у вас есть желание, квалификацию можно повысить, получив звание спасателя третьего, второго или первого класса соответственно. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие, что за три прошедших года доброволец закончил профильные курсы в сфере аварийно-спасательных работ.
Специальностей на выбор хватит всем: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, газодымозащитник, водитель маломерного судна и другие.
Совместные учения добровольцев СпасРезерва и Лизы Алерт - РИА Новости, 1920, 17.10.2019
17 октября 2019, 11:13Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Добровольный адреналин: кто спасает москвичей в свободное от работы время

Оснащение

Рабочую форму и сопутствующие расходные материалы нужно покупать самостоятельно, однако в рамках программы "Безопасный город" добровольцы резервных формирований получают от столичного правительства определенную технику и аварийно-спасательное оборудование для работы на дежурствах.

График

Строгого и унифицированного графика для спасателей-добровольцев нет, поэтому общественные аварийно-спасательные формирования определяют его самостоятельно на свое усмотрение. Обычно график дежурств составляется на выходные и праздничные дни, так как у добровольцев, помимо службы, есть и основная работа.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоброволец поисково-спасательного отряда
Доброволец поисково-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Доброволец поисково-спасательного отряда
Распределение спасателей-добровольцев согласовывается с центром управления в кризисных ситуациях. Как правило, каждый резервист выходит на дежурство не реже раза в месяц. Как показывает практика, некоторые добровольцы берут больше дежурств, жертвуя своим свободным временем в выходные.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВолонтерыМосква
 
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