https://ria.ru/20201204/spasateli-1587625116.html

По зову сердца: что делать, если я хочу стать спасателем-добровольцем?

По зову сердца: что делать, если я хочу стать спасателем-добровольцем?

смирнов московский проект

2020-12-04T11:43

2020-12-04T11:43

2020-12-04T11:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

волонтеры

москва

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В начале зимы Россия вместе со всем миром чествует волонтеров. Соответствующий праздник приходится на 5 декабря. Последние годы показали, что добровольческое движение набирает обороты, постоянно вовлекая новых людей, которые спасают жизни горожан наравне с сотрудниками спасательных резервов. Как стать спасателем-добровольцем в Москве и что для этого нужно, читайте в материале РИА Новости.Общие требованияПрежде всего, вам должно быть не меньше 18 лет. Это требование объясняется интенсивной физической нагрузкой во время обучения и работы. Однако по гендерному признаку ограничений нет.Кандидат в спасатели-добровольцы обязан иметь полное среднее образование. Также от вас потребуется определенный опыт работы в данной сфере. Его можно получить, вступив в одно из общественных формирований Москвы, внесенных в реестр аттестованных организаций.В этот перечень, например, входят отряд "СпасРезерв", "ЛизаАлерт", "Росавиаспас", студенческий отряд "Феникс". В этих формированиях человек получает общее представление о работе и необходимых для нее навыках, а также осваивает практику на дежурствах в реальных условиях. Затем организация может отправить кандидата на подготовку в спасатели-добровольцы. Если ранее вы ко всему прочему прошли курсы первой помощи или промышленного альпинизма, либо владеете рабочей специальностью, то это будет большим подспорьем для вас.ОбучениеПолучение навыков и всех необходимых умений происходит в Учебно-методическом центре департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы. За это платить не надо, так как обучение идет в рамках программы развития добровольчества в столице.Всего вас ждет 300 часов теоретических и практических занятий.Здесь вы освоите навыки оказания первой помощи, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разных категорий. Также научитесь работать со специальным оборудованием, оказывать психологическую помощь людям. Всех добровольцев готовят по профилю "поисково-спасательные работы".Экзамен и аттестацияПосле завершения обучения кандидаты проходят итоговую аттестацию, которая состоит из семи зачетов (теоретических и практических). По итогам сдачи экзаменов вы получаете сертификат и статус квалифицированного спасателя-добровольца. Это звание вам надо подтверждать раз в три года перед аттестационной комиссией.Впрочем, если у вас есть желание, квалификацию можно повысить, получив звание спасателя третьего, второго или первого класса соответственно. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие, что за три прошедших года доброволец закончил профильные курсы в сфере аварийно-спасательных работ.Специальностей на выбор хватит всем: промышленный альпинист, стропальщик, пожарный, газодымозащитник, водитель маломерного судна и другие.ОснащениеРабочую форму и сопутствующие расходные материалы нужно покупать самостоятельно, однако в рамках программы "Безопасный город" добровольцы резервных формирований получают от столичного правительства определенную технику и аварийно-спасательное оборудование для работы на дежурствах.ГрафикСтрогого и унифицированного графика для спасателей-добровольцев нет, поэтому общественные аварийно-спасательные формирования определяют его самостоятельно на свое усмотрение. Обычно график дежурств составляется на выходные и праздничные дни, так как у добровольцев, помимо службы, есть и основная работа.Распределение спасателей-добровольцев согласовывается с центром управления в кризисных ситуациях. Как правило, каждый резервист выходит на дежурство не реже раза в месяц. Как показывает практика, некоторые добровольцы берут больше дежурств, жертвуя своим свободным временем в выходные.

https://realty.ria.ru/20191017/1559881384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры, москва