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Песков ответил на вопрос о чиновниках фразой "в семье не без урода"
Песков ответил на вопрос о чиновниках фразой "в семье не без урода"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), заявил, что большинство чиновников работают честно и... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T13:09
2020-12-04T14:26
фонд "общественное мнение"
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), заявил, что большинство чиновников работают честно и хорошо, хотя в "семье не без урода".Согласно данным опроса ФОМ, 61% россиян считают, что чиновники сегодня работают плохо.Также он отметил, что в данном соцопросе есть "очень интересный момент"."При всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам: хотели бы вы, что бы вы или ваши дети работали чиновником, и, по-моему, 65% ответили, что хотели бы. То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но, тем не менее, интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", - подчеркнул Песков.На вопрос, что нужно делать с негативным отношением к чиновникам, он ответил, что нужно совершенствовать свою работу.
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фонд "общественное мнение", дмитрий песков, общество

Песков ответил на вопрос о чиновниках фразой "в семье не без урода"

13:09 04.12.2020 (обновлено: 14:26 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), заявил, что большинство чиновников работают честно и хорошо, хотя в "семье не без урода".
Согласно данным опроса ФОМ, 61% россиян считают, что чиновники сегодня работают плохо.

"Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится. Но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны и достойно выполняют свои функции. Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, которые наплевательски относятся к своей работе. И от этого, к сожалению, создается неверное ощущение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, справляются ли, по мнению Кремля, чиновники со своей работой.

Также он отметил, что в данном соцопросе есть "очень интересный момент".
"При всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам: хотели бы вы, что бы вы или ваши дети работали чиновником, и, по-моему, 65% ответили, что хотели бы. То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но, тем не менее, интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", - подчеркнул Песков.
На вопрос, что нужно делать с негативным отношением к чиновникам, он ответил, что нужно совершенствовать свою работу.
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