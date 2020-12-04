https://ria.ru/20201204/sotsopros-1587656395.html

Песков ответил на вопрос о чиновниках фразой "в семье не без урода"

Песков ответил на вопрос о чиновниках фразой "в семье не без урода"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), заявил, что большинство чиновников работают честно и... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T13:09

2020-12-04T13:09

2020-12-04T14:26

фонд "общественное мнение"

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), заявил, что большинство чиновников работают честно и хорошо, хотя в "семье не без урода".Согласно данным опроса ФОМ, 61% россиян считают, что чиновники сегодня работают плохо.Также он отметил, что в данном соцопросе есть "очень интересный момент"."При всех этих цифрах там был задан вопрос респондентам: хотели бы вы, что бы вы или ваши дети работали чиновником, и, по-моему, 65% ответили, что хотели бы. То есть здесь чуть-чуть не бьется. Но, тем не менее, интересные социальные опросы. И в любом случае это лишний раз подчеркивает необходимость большей открытости и большего разъяснения того, чем занимаются чиновники", - подчеркнул Песков.На вопрос, что нужно делать с негативным отношением к чиновникам, он ответил, что нужно совершенствовать свою работу.

https://ria.ru/20201026/sakhalin-1581564374.html

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фонд "общественное мнение", дмитрий песков, общество