https://ria.ru/20201204/snegopad-1587680328.html

Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады

Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады

Вероятность снегопадов в Москве повысится ближе к середине месяца, к этому же периоду окончательно замерзнут водоемы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:39

2020-12-04T14:39

2020-12-04T14:39

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вероятность снегопадов в Москве повысится ближе к середине месяца, к этому же периоду окончательно замерзнут водоемы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Вероятность снегопадов повысится ближе к середине месяца, когда самоизоляция антициклона ослабит его и с запада начнут прорываться снеговые циклоны, неся с собой атлантическое тепло и околонулевую температуру", - сообщил Тишковец.Вместе с тем синоптик отметил, что в такой обстановке условий для полноценного лыжного спорта не будет, а вот для конькобежцев – "самое то, кроме катков окончательно замерзнут и водоемы".

https://ria.ru/20201204/pogoda-1587674907.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество