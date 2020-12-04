https://ria.ru/20201204/snegopad-1587680328.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады
Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады
Вероятность снегопадов в Москве повысится ближе к середине месяца, к этому же периоду окончательно замерзнут водоемы, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:39
2020-12-04T14:39
2020-12-04T14:39
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вероятность снегопадов в Москве повысится ближе к середине месяца, к этому же периоду окончательно замерзнут водоемы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Вероятность снегопадов повысится ближе к середине месяца, когда самоизоляция антициклона ослабит его и с запада начнут прорываться снеговые циклоны, неся с собой атлантическое тепло и околонулевую температуру", - сообщил Тишковец.Вместе с тем синоптик отметил, что в такой обстановке условий для полноценного лыжного спорта не будет, а вот для конькобежцев – "самое то, кроме катков окончательно замерзнут и водоемы".
https://ria.ru/20201204/pogoda-1587674907.html
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