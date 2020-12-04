Соведущая шоу "ДНК" на НТВ перенесла инфаркт после похорон Колтового
10:57 04.12.2020 (обновлено: 13:55 04.12.2020)
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Соведущая погибшего при крушении самолета Александра Колтового Юлия Сиверцова перенесла инфаркт после его похорон, рассказала ее подруга, клинический психолог Елена Перелыгина.
Она раскритиковала пользователей интернета за нападки на ведущую после ее недавнего появления на светском мероприятии с улыбкой на лице.
"Как можно говорить, что Юля уже веселится и не скорбит по Саше?! Это я ее вытащила на данное мероприятие, так как видела, в каком тяжелом душевном состоянии она находится", — цитирует психолога "Собеседник".
По словам Перелыгиной, Сиверцова до сих пор не может прийти в себя после случившегося.
"Поверьте, она тяжело переживает смерть Александра, который был для нее не просто коллегой, а близким другом. Она даже перенесла инфаркт после его похорон", — сказала подруга ведущей.
Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах 7 ноября во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.
Колтовой и Сиверцова вместе вели шоу "ДНК" на телеканале НТВ.