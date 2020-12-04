https://ria.ru/20201204/sivertsova-1587626162.html

Соведущая шоу "ДНК" на НТВ перенесла инфаркт после похорон Колтового

Соведущая шоу "ДНК" на НТВ перенесла инфаркт после похорон Колтового

Соведущая погибшего при крушении самолета Александра Колтового Юлия Сиверцова перенесла инфаркт после его похорон, рассказала ее подруга, клинический психолог... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:57

2020-12-04T10:57

2020-12-04T13:55

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

люберцы

рыбинск

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Соведущая погибшего при крушении самолета Александра Колтового Юлия Сиверцова перенесла инфаркт после его похорон, рассказала ее подруга, клинический психолог Елена Перелыгина.Она раскритиковала пользователей интернета за нападки на ведущую после ее недавнего появления на светском мероприятии с улыбкой на лице.По словам Перелыгиной, Сиверцова до сих пор не может прийти в себя после случившегося.Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах 7 ноября во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Следствие рассматривает в качестве приоритетных версии технической неисправности воздушного судна и ошибку пилотирования.Колтовой и Сиверцова вместе вели шоу "ДНК" на телеканале НТВ.

https://ria.ru/20201109/krushenie-1583673395.html

https://ria.ru/20201107/koltovoy-1583543237.html

люберцы

рыбинск

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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, люберцы, рыбинск, происшествия