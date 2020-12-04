https://ria.ru/20201204/shkola-1587620782.html

Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после драки с семиклассником

Уборщица уволилась из школы в Хабаровске после драки с семиклассником

Уборщица школы № 49 в Хабаровске уволилась по собственному желанию из-за инцидента с семиклассником, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:29

2020-12-04T10:29

2020-12-04T14:44

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Уборщица школы № 49 в Хабаровске уволилась по собственному желанию из-за инцидента с семиклассником, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев.В четверг в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен фрагмент словесной перепалки технического работника и подростка. Женщина высказывается нецензурно в адрес школьника, подросток отвечает ей на "ты" и обвиняет в том, что от нее пахнет перегаром. В результате конфликта уборщица дала пощечину подростку, а тот в ответ тоже ударил ее по лицу."Уже в течение двух дней управление образования города проводит проверку данного инцидента в 49-й школе. Ситуация начала развиваться с раннего утра. Некоторые дети пришли на час раньше положенного, потому что сейчас работает ступенчатое расписание, то есть ученики приходят каждый к своему времени. Семиклассник попросил ключи от кабинета, техсотрудник, естественно, их не дала. Случился конфликт, о котором сотрудница сообщила соцпедагогу, та обещала разобраться", — разъяснил ситуацию Соболев.По его словам, почему уборщица не дождалась беседы педагога с учеником и вступила в конфликтную перепалку с обидчиком в ходе утреннего инцидента на перемене, она объяснить не смогла. В четверг уборщица написала заявление на увольнение, директор его подписала. Со слов руководителя школы Веры Абросимовой, уборщица работала в школе с 2011 года и была на хорошем счету, очень исполнительная. Никогда в пьянстве замечена не была, с перегаром в школу не приходила."Как рассказала директор, уволившаяся сотрудница работала за троих. Очень сложный сейчас график у техперсонала в связи с пандемией, нагрузка увеличилась, видимо, сказалась усталость на сотруднице. Тем не менее этот факт не оправдывает действий уборщицы", — добавил собеседник агентства.По словам представителя управления образования, мнения родителей одноклассников по поводу сложившейся ситуации разделились, одни встали на сторону техработницы, другие отстаивали права ребенка. "Семья полная, адекватная, мальчик на учете не состоит. У семиклассника положительная характеристика, ранее в подобных вещах, с таким поведением замечен не был. По отношению к учителям вел себя адекватно. Ученику и его родителям принесены извинения со стороны школы. Проведена профилактическая работа и со всеми учащимися, а также с персоналом и педагогическим коллективом по вопросам соблюдения законодательства и педагогической этики", — добавил начальник отдела общего образования.В отношении школы и ее директора начата проверка, которая будет длиться три-четыре рабочих дня, отметил Соболев. По результатам будут приняты меры дисциплинарного воздействия. СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении уборщицы по статье 116 УК Российской Федерации ("Побои").

https://ria.ru/20201201/shkolnik-1587212037.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия