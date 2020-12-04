https://ria.ru/20201204/semya-1587600713.html

Врач рассказал, как избежать распространения коронавируса внутри семьи

Врач рассказал, как избежать распространения коронавируса внутри семьи

COVID-19 у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. От чего зависит шанс не заразиться и как правильно предохраняться от коронавируса,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T04:10

2020-12-04T04:10

2020-12-04T09:45

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. COVID-19 у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. От чего зависит шанс не заразиться и как правильно предохраняться от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. Пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. В большинстве случаев это ничем не угрожает его близким, потому что между заражением и заболеванием есть большая разница, объяснил Владимир Болибок.Заболеть можно, если есть какой-то дополнительный фактор, который ослабляет иммунную защиту организма, например, человек перемерз, перенервничал, злоупотреблял алкоголем, пояснил Владимир Болибок. По словам врача, даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Нужно только, чтобы все придерживались простых правил предосторожности. "Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально", – сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html

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владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье - общество