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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/semya-1587600713.html
Врач рассказал, как избежать распространения коронавируса внутри семьи
Врач рассказал, как избежать распространения коронавируса внутри семьи
COVID-19 у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. От чего зависит шанс не заразиться и как правильно предохраняться от коронавируса,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T04:10
2020-12-04T09:45
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. COVID-19 у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. От чего зависит шанс не заразиться и как правильно предохраняться от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. Пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. В большинстве случаев это ничем не угрожает его близким, потому что между заражением и заболеванием есть большая разница, объяснил Владимир Болибок.Заболеть можно, если есть какой-то дополнительный фактор, который ослабляет иммунную защиту организма, например, человек перемерз, перенервничал, злоупотреблял алкоголем, пояснил Владимир Болибок. По словам врача, даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Нужно только, чтобы все придерживались простых правил предосторожности. "Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально", – сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Врач рассказал, как избежать распространения коронавируса внутри семьи

04:10 04.12.2020 (обновлено: 09:45 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушки в защитных масках на улице в Москве
Девушки в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. COVID-19 у одного члена семьи не гарантирует неприятности для остальных. От чего зависит шанс не заразиться и как правильно предохраняться от коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Симптомы коронавируса, если и проявляются, то не сразу после заражения. Пока их нет, человек спокойно общается со своей семьей. В большинстве случаев это ничем не угрожает его близким, потому что между заражением и заболеванием есть большая разница, объяснил Владимир Болибок.
"В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает. Есть люди, у которых иммунная система не очень хорошо работает, у них возникают различные проявления заболевания, которое называется COVID-19. Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50", – отметил врач.
Заболеть можно, если есть какой-то дополнительный фактор, который ослабляет иммунную защиту организма, например, человек перемерз, перенервничал, злоупотреблял алкоголем, пояснил Владимир Болибок.
По словам врача, даже совместное пребывание на карантине с заболевшим COVID-19 не говорит о стопроцентной вероятности, что переболеют все члены семьи. Нужно только, чтобы все придерживались простых правил предосторожности.
"Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально", – сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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