Путин призвал "Сбер" не забывать, что он в первую очередь является банком
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовые логотипы Сбербанка в первом офисе нового формата, открывшемся на Цветном бульваре в Москве
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную им экосистему, однако призвал не забывать, что в первую очередь он является банком, который должен выполнять требования Центрального банка к финансовым организациям.
"Сбербанк демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. "Сбер" создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему. Мы с вами об этом говорили еще несколько лет назад, и вот вы активно к этому двигаетесь. Это здорово, это действительно впечатляет - система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey.
"При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться", - обратился президент к главе Сбербанка.
Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал ранее Греф.
А в сентябре Сбербанк провел ребрендинг, представив новый логотип группы - градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.