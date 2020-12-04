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Путин призвал "Сбер" не забывать, что он в первую очередь является банком
Путин призвал "Сбер" не забывать, что он в первую очередь является банком
Президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную им экосистему, однако призвал не забывать, что в первую очередь он является банком, который... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:01
2020-12-04T15:01
сбер
сбербанк россии
владимир путин
герман греф
технологии
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную им экосистему, однако призвал не забывать, что в первую очередь он является банком, который должен выполнять требования Центрального банка к финансовым организациям."Сбербанк демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. "Сбер" создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему. Мы с вами об этом говорили еще несколько лет назад, и вот вы активно к этому двигаетесь. Это здорово, это действительно впечатляет - система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey."При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться", - обратился президент к главе Сбербанка.Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал ранее Греф.А в сентябре Сбербанк провел ребрендинг, представив новый логотип группы - градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
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сбер, сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии, экономика

Путин призвал "Сбер" не забывать, что он в первую очередь является банком

15:01 04.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовые логотипы Сбербанка в первом офисе нового формата, открывшемся на Цветном бульваре в Москве
Новые логотипы Сбербанка в первом офисе нового формата, открывшемся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную им экосистему, однако призвал не забывать, что в первую очередь он является банком, который должен выполнять требования Центрального банка к финансовым организациям.
"Сбербанк демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. "Сбер" создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему. Мы с вами об этом говорили еще несколько лет назад, и вот вы активно к этому двигаетесь. Это здорово, это действительно впечатляет - система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey.
"При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться", - обратился президент к главе Сбербанка.
Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал ранее Греф.
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А в сентябре Сбербанк провел ребрендинг, представив новый логотип группы - градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.
 
СберСбербанк РоссииВладимир ПутинГерман ГрефТехнологииЭкономика
 
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