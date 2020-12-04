https://ria.ru/20201204/sber-1587686060.html

Путин призвал "Сбер" не забывать, что он в первую очередь является банком

Путин призвал "Сбер" не забывать, что он в первую очередь является банком

Президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную им экосистему, однако призвал не забывать, что в первую очередь он является банком, который... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:01

2020-12-04T15:01

2020-12-04T15:01

сбер

сбербанк россии

владимир путин

герман греф

технологии

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную им экосистему, однако призвал не забывать, что в первую очередь он является банком, который должен выполнять требования Центрального банка к финансовым организациям."Сбербанк демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере. "Сбер" создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему. Мы с вами об этом говорили еще несколько лет назад, и вот вы активно к этому двигаетесь. Это здорово, это действительно впечатляет - система, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду", - сказал Путин, выступая на конференции AI Journey."При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер", хоть и экосистема, но это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться", - обратился президент к главе Сбербанка.Сбербанк последние несколько лет выстраивает свою экосистему, в рамках которой предоставляет сервисы в ряде отраслей, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. С учетом этого Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому из названия его экосистемы может пропасть слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится, отмечал ранее Греф.А в сентябре Сбербанк провел ребрендинг, представив новый логотип группы - градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sberbank-1587063349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк россии, владимир путин, герман греф, технологии, экономика