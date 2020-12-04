https://ria.ru/20201204/sber-1587637334.html
Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space
Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space
Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:40
2020-12-04T11:40
2020-12-04T11:40
сбербанк россии
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4e68e1cfa4d6ff62c664e8efc1fdd56e.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу бизнес-пользователей, сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.Как отметили в пресс-службе SberCloud, ML Space — это облачная платформа полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов для бизнеса любого размера. Она содержит все инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.ML Space позволяет организовать распределенное обучение на 1000+ GPU благодаря использованию суперкомпьютера "Сбера" — "Кристофари". Платформу уже используют команды самой компании, среди которых SberDevices и Центр речевых технологий.В честь запуска платформы ML Space Сбер также объявляет о старте с 12 декабря программы грантов – "ML Space для бизнеса". Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения, добавили в компании.
https://ria.ru/20201113/kontent-1584491437.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e2241d612c32c10bea4e981e4a99e53c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости
. Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером
и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу бизнес-пользователей, сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.
Как отметили в пресс-службе SberCloud, ML Space — это облачная платформа полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов для бизнеса любого размера. Она содержит все инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.
ML Space позволяет организовать распределенное обучение на 1000+ GPU благодаря использованию суперкомпьютера "Сбера" — "Кристофари". Платформу уже используют команды самой компании, среди которых SberDevices и Центр речевых технологий.
"Сейчас, по нашим оценкам, в процессе работы над ИИ-решениями только 30% времени специалистов уходит на обучение моделей. Всё остальное — на подготовку к нему и другую рутину. Мы хотим, чтобы люди могли уделить непосредственно обучению моделей 99% своего внимания. ML Space и "Кристофари" на порядки ускоряют создание и вывод на рынок готовых решений, использующих машинное обучение, а также делают технологии ИИ значительно ближе к бизнесу", - приводятся в сообщении слова Рафаловского.
В честь запуска платформы ML Space Сбер также объявляет о старте с 12 декабря программы грантов – "ML Space для бизнеса". Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения, добавили в компании.