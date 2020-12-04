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Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space
Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space
Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:40
2020-12-04T11:40
сбербанк россии
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу бизнес-пользователей, сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.Как отметили в пресс-службе SberCloud, ML Space — это облачная платформа полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов для бизнеса любого размера. Она содержит все инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.ML Space позволяет организовать распределенное обучение на 1000+ GPU благодаря использованию суперкомпьютера "Сбера" — "Кристофари". Платформу уже используют команды самой компании, среди которых SberDevices и Центр речевых технологий.В честь запуска платформы ML Space Сбер также объявляет о старте с 12 декабря программы грантов – "ML Space для бизнеса". Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения, добавили в компании.
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сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика

Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space

11:40 04.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу бизнес-пользователей, сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.
Как отметили в пресс-службе SberCloud, ML Space — это облачная платформа полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов для бизнеса любого размера. Она содержит все инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:11
Компания SberCloud представила сервис быстрой доставки контента
ML Space позволяет организовать распределенное обучение на 1000+ GPU благодаря использованию суперкомпьютера "Сбера" — "Кристофари". Платформу уже используют команды самой компании, среди которых SberDevices и Центр речевых технологий.
"Сейчас, по нашим оценкам, в процессе работы над ИИ-решениями только 30% времени специалистов уходит на обучение моделей. Всё остальное — на подготовку к нему и другую рутину. Мы хотим, чтобы люди могли уделить непосредственно обучению моделей 99% своего внимания. ML Space и "Кристофари" на порядки ускоряют создание и вывод на рынок готовых решений, использующих машинное обучение, а также делают технологии ИИ значительно ближе к бизнесу", - приводятся в сообщении слова Рафаловского.
В честь запуска платформы ML Space Сбер также объявляет о старте с 12 декабря программы грантов – "ML Space для бизнеса". Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения, добавили в компании.
 
Сбербанк РоссииТехнологииНовости компаний - Экономика
 
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