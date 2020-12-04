https://ria.ru/20201204/sber-1587637334.html

Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space

Сбер и SberCloud представили платформу для работы с ИИ - ML Space

Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:40

2020-12-04T11:40

2020-12-04T11:40

сбербанк россии

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Платформа для работы с искусственным интеллектом ML Space, разработанная Сбером и компанией SberCloud, будет с 12 декабря доступна широкому кругу бизнес-пользователей, сообщил исполнительный вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский в ходе международной онлайн-конференции AI Journey.Как отметили в пресс-службе SberCloud, ML Space — это облачная платформа полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов для бизнеса любого размера. Она содержит все инструменты и ресурсы для создания, обучения и развертывания моделей машинного обучения – от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях SberCloud.ML Space позволяет организовать распределенное обучение на 1000+ GPU благодаря использованию суперкомпьютера "Сбера" — "Кристофари". Платформу уже используют команды самой компании, среди которых SberDevices и Центр речевых технологий.В честь запуска платформы ML Space Сбер также объявляет о старте с 12 декабря программы грантов – "ML Space для бизнеса". Любой российский предприниматель или компания могут получить грант до миллиона рублей от SberCloud для создания и внедрения в свои продукты технологий машинного обучения, добавили в компании.

https://ria.ru/20201113/kontent-1584491437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика