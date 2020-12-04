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США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая
США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая
США ввели санкции против китайских официальных лиц, которых подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина, заявил в пятницу госсекретарь РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T21:36
2020-12-04T21:36
майк помпео
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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США ввели санкции против китайских официальных лиц, которых подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео."США вводят санкции в отношении официальных лиц Китайской Народной Республики, которые вовлечены в действия Коммунистической партии Китая (КПК), которая на протяжении длительного времени занимается распространением марскистско-ленинской идеологии и распространяет свое влияние на весь мир", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном госдепартаментом США.По оценкам Вашингтона, КПК финансирует организации, распространяющие пропаганду и угрожающие тем, кто противостоит политике Пекина. Как утверждает Помпео, рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК "регулярно угрожает представителям научных кругов, бизнесменам, группам гражданского сообщества и китайским диаспорам за рубежом, в том числе представителям национальных и религиозных меньшинств, которые выступают против ужасных нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете и в других районах Китая".Решением госдепартамента вводятся визовые ограничения для "официальных лиц КНР и КПК, а также представителей Единого фронта, вовлеченных в применение или создание угроз физического насилия, кражу и распространение личных данных, шпионаж, саботаж или злонамеренное вмешательство во внутренние политические дела, академические свободы, личную или деловую жизнь". Подробности введенных ограничений не сообщаются.Ранее на этой неделе США сообщили об ограничении срока действия американских виз для членов КПК и их родственников месячным сроком вместо имевшим место ранее десятилетним действием визы.
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майк помпео, тибет, китай, вашингтон (город), сша, в мире

США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая

21:36 04.12.2020
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. США ввели санкции против китайских официальных лиц, которых подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
"США вводят санкции в отношении официальных лиц Китайской Народной Республики, которые вовлечены в действия Коммунистической партии Китая (КПК), которая на протяжении длительного времени занимается распространением марскистско-ленинской идеологии и распространяет свое влияние на весь мир", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном госдепартаментом США.
По оценкам Вашингтона, КПК финансирует организации, распространяющие пропаганду и угрожающие тем, кто противостоит политике Пекина. Как утверждает Помпео, рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК "регулярно угрожает представителям научных кругов, бизнесменам, группам гражданского сообщества и китайским диаспорам за рубежом, в том числе представителям национальных и религиозных меньшинств, которые выступают против ужасных нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете и в других районах Китая".
Решением госдепартамента вводятся визовые ограничения для "официальных лиц КНР и КПК, а также представителей Единого фронта, вовлеченных в применение или создание угроз физического насилия, кражу и распространение личных данных, шпионаж, саботаж или злонамеренное вмешательство во внутренние политические дела, академические свободы, личную или деловую жизнь". Подробности введенных ограничений не сообщаются.
Ранее на этой неделе США сообщили об ограничении срока действия американских виз для членов КПК и их родственников месячным сроком вместо имевшим место ранее десятилетним действием визы.
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