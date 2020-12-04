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Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T17:37
2020-12-04T19:07
северный поток — 2
еврокомиссия
сша
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.Ранее в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.Как подчеркнул представитель ЕК, Европейский союз выступает против введения третьими странами экономических ограничений "в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес". Стано рассказал, что в ЕК разрабатывают предложения, "которые повысят устойчивость Европы" к таким мерам."Наше видение будет изложено в специальном сообщении об укреплении экономического и финансового суверенитета Европы, которое планируется представить уже в скором времени", — добавил он.Как отметил Стано, Евросоюз намерен обсудить с новой администрацией США вопрос ограничительных мер против европейских компаний. Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июле выразил опасения по поводу растущей угрозы применения экстерриториальных санкций Вашингтона.Евросоюз полностью "привержен защите интересов союза, а также физических и юридических лиц, которые осуществляют свои права" в соответствии с законодательством, заключил представитель ЕК.США против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
https://ria.ru/20201204/potok-1587682666.html
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северный поток — 2, еврокомиссия, сша, в мире, экономика

Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"

17:37 04.12.2020 (обновлено: 19:07 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Еврокомиссия выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК Петер Стано.

"Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах", — сказал он.

Ранее в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги.
Как подчеркнул представитель ЕК, Европейский союз выступает против введения третьими странами экономических ограничений "в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес". Стано рассказал, что в ЕК разрабатывают предложения, "которые повысят устойчивость Европы" к таким мерам.
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"Наше видение будет изложено в специальном сообщении об укреплении экономического и финансового суверенитета Европы, которое планируется представить уже в скором времени", — добавил он.
Как отметил Стано, Евросоюз намерен обсудить с новой администрацией США вопрос ограничительных мер против европейских компаний. Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июле выразил опасения по поводу растущей угрозы применения экстерриториальных санкций Вашингтона.
Евросоюз полностью "привержен защите интересов союза, а также физических и юридических лиц, которые осуществляют свои права" в соответствии с законодательством, заключил представитель ЕК.
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США против "Северного потока — 2"

Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Сертифицирующая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) уже прекратила участие в проекте.
В ноябре правительство ФРГ в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
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