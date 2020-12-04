https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587640117.html

В Госдуме раскритиковали новые санкции США против "Северного потока — 2"

В Госдуме раскритиковали новые санкции США против "Северного потока — 2"

2" ничего не имеют общего с европейской безопасностью, американская политическая элита продолжает незаконное распространение экстерриториального принципа на... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:49

2020-12-04T11:49

2020-12-04T11:49

северный поток — 2

госдума рф

сергей железняк

сша

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новые санкции США против "Северного потока — 2" ничего не имеют общего с европейской безопасностью, американская политическая элита продолжает незаконное распространение экстерриториального принципа на международные законы, чем усиливает раздражение в мире, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе. Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.По мнению парламентария, в США прекрасно понимают, что честной конкуренции с российскими поставщиками энергоресурсов американскому СПГ в Европе не выдержать: европейцам не нужен дорогой газ, особенно в нынешних условиях экономического спада на фоне пандемии. Среди "подпевал" США в Европе останутся только такие несамостоятельные страны, как Польша, Украина и прибалтийские соседи, считает депутат.Железняк уверен, что все энергетические проекты РФ обязательно будут реализованы, несмотря на постоянные попытки Вашингтона их сорвать."Политическая элита США продолжает незаконное распространение экстерриториального принципа на международные законы, чем усиливает раздражение в мире. Грубое давление США толкает европейские страны к определению позиции по отношению к национальному суверенитету. Освобождение из-под американского контроля над внутренними делами Европы позволит странам полноценно отстаивать интересы своих граждан", - отметил политик.

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587623053.html

https://ria.ru/20201203/potok-1587377245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, госдума рф, сергей железняк, сша, в мире