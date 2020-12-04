Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587595898.html
Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"
Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"
Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T00:54
2020-12-04T09:21
россия
северный поток — 2
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586455318_52:179:948:683_1400x0_80_0_0_901dcd3adfc67986f8a03a6820125414.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе.Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.Теперь ограничения согласовали, позволив президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.Санкции против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В конце ноября сертификатор "Северного потока 2", норвежская Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций, предусмотренных PEESA.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.
https://ria.ru/20201203/nordstream-1587550513.html
https://ria.ru/20201203/sanktsii-1587584355.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586455318_69:0:980:683_1400x0_80_0_0_8adc0dff86f5525f3583eb6de2af859e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, сша, в мире

Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"

00:54 04.12.2020 (обновлено: 09:21 04.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе.
Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Теперь ограничения согласовали, позволив президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.

Санкции против "Северного потока — 2"

Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 17:37
Назван способ обойти ограничения против "Северного потока — 2"
В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.
В конце ноября сертификатор "Северного потока 2", норвежская Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций, предусмотренных PEESA.
В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 22:00
В бундестаге оценили схему обхода санкций против "Северного потока — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
16:35В Германии призвали привлечь Минскую группу к урегулированию в Карабахе
16:34РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
16:34Карабах оценил необходимость расширения миротворческой миссии
16:31Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента
Лента новостейМолния