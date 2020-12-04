https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587595898.html

Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"

Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока — 2"

Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T00:54

2020-12-04T00:54

2020-12-04T09:21

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северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в пояснительном документе.Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета - как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, "способствующие продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопровода.Теперь ограничения согласовали, позволив президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов. Также в законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.Санкции против "Северного потока — 2"Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой СПГ, активно выступают против российского проекта. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".В ноябре немецкое правительство в очередной раз раскритиковало экстерриториальные санкции против российского газового проекта. В Берлине подчеркнули, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.В конце ноября сертификатор "Северного потока 2", норвежская Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций, предусмотренных PEESA.В то же время в начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии заявило о согласовании укладки трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку на которую уже рассматривают.

https://ria.ru/20201203/nordstream-1587550513.html

https://ria.ru/20201203/sanktsii-1587584355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, сша, в мире