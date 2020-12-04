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Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент
Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент
Избранный президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с премьером Ионом Кику заявила, что стране нужно другое правительство и новый парламент. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:16
2020-12-04T12:16
ион кику
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с премьером Ионом Кику заявила, что стране нужно другое правительство и новый парламент.Она также заявила премьеру, что разработанный правительством проект госбюджета на 2021 год "не в состоянии помочь гражданам".Ранее Санду неоднократно говорила, что ее не устраивает работа действующего правительства, однако у президента Молдавии нет полномочий отправить кабмин в отставку. При этом, согласно местному законодательству, досрочные выборы парламента могут быть спровоцированы отставкой кабмина, если депутаты не смогут сформировать новое правительство.
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ион кику, майя санду, молдавия, в мире

Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент

12:16 04.12.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе
Участники акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с премьером Ионом Кику заявила, что стране нужно другое правительство и новый парламент.

"У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Кику… Я сказала ему, что стране нужен новый парламент и другое правительство. Отставка правительства - кратчайший путь к этой цели", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Она также заявила премьеру, что разработанный правительством проект госбюджета на 2021 год "не в состоянии помочь гражданам".
Ранее Санду неоднократно говорила, что ее не устраивает работа действующего правительства, однако у президента Молдавии нет полномочий отправить кабмин в отставку. При этом, согласно местному законодательству, досрочные выборы парламента могут быть спровоцированы отставкой кабмина, если депутаты не смогут сформировать новое правительство.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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Ион КикуМайя СандуМолдавияВ мире
 
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