https://ria.ru/20201204/sandu-1587646471.html

Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент

Санду заявила, что Молдавии нужен новый парламент

Избранный президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с премьером Ионом Кику заявила, что стране нужно другое правительство и новый парламент. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:16

2020-12-04T12:16

2020-12-04T12:16

ион кику

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 4 дек – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с премьером Ионом Кику заявила, что стране нужно другое правительство и новый парламент.Она также заявила премьеру, что разработанный правительством проект госбюджета на 2021 год "не в состоянии помочь гражданам".Ранее Санду неоднократно говорила, что ее не устраивает работа действующего правительства, однако у президента Молдавии нет полномочий отправить кабмин в отставку. При этом, согласно местному законодательству, досрочные выборы парламента могут быть спровоцированы отставкой кабмина, если депутаты не смогут сформировать новое правительство.

https://ria.ru/20201204/sandu-1587634397.html

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ион кику, майя санду, молдавия, в мире