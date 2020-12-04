https://ria.ru/20201204/sandu-1587634397.html
Додон заявил, что новый президент Молдавии "сеет хаос" в стране
Додон заявил, что новый президент Молдавии "сеет хаос" в стране
Действующий президент Молдавии Игорь Додон обвинил преемницу Майю Санду в том, что она сеет хаос и организует бессмысленные протесты. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:27
2020-12-04T11:27
2020-12-04T14:37
майя санду
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон обвинил преемницу Майю Санду в том, что она сеет хаос и организует бессмысленные протесты.Он подчеркнул, что у Санду есть возможности отправить в отставку кабмин, выступить со своими собственными законодательными инициативами, а также опротестовать принятые законы в Конституционном суде.Ранее Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть после того, как поддерживающая действующего главу государства Партия социалистов зарегистрировала законопроект, в котором предлагается лишить президента полномочий контролировать Службу информации и безопасности.После того как большинство (51 из 101) депутатов приняли инициативу, Санду вывела людей на улицу. У здания парламента протестовали около 700 человек, а сторонники оппозиции мешали заседанию.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила, получив 57,75 процента голосов. Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон
обвинил преемницу Майю Санду
в том, что она сеет хаос и организует бессмысленные протесты.
"Санду вновь зовет людей на протест в воскресенье, хотя никто не мешает ей вступить в должность. Граждане, не позволяйте собой манипулировать, зачем нам сейчас выводить людей, чтобы заразить их коронавирусом? Те, кто сеют хаос, должны взять на себя ответственность за страну", — сказал Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Он подчеркнул, что у Санду есть возможности отправить в отставку кабмин, выступить со своими собственными законодательными инициативами, а также опротестовать принятые законы в Конституционном суде.
Ранее Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть после того, как поддерживающая действующего главу государства Партия социалистов зарегистрировала законопроект, в котором предлагается лишить президента полномочий контролировать Службу информации и безопасности.
После того как большинство (51 из 101) депутатов приняли инициативу, Санду вывела людей на улицу. У здания парламента протестовали около 700 человек, а сторонники оппозиции мешали заседанию.
В Молдавии
15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила, получив 57,75 процента голосов.
Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.