https://ria.ru/20201204/sandu-1587634397.html

Додон заявил, что новый президент Молдавии "сеет хаос" в стране

Додон заявил, что новый президент Молдавии "сеет хаос" в стране

Действующий президент Молдавии Игорь Додон обвинил преемницу Майю Санду в том, что она сеет хаос и организует бессмысленные протесты. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:27

2020-12-04T11:27

2020-12-04T14:37

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон обвинил преемницу Майю Санду в том, что она сеет хаос и организует бессмысленные протесты.Он подчеркнул, что у Санду есть возможности отправить в отставку кабмин, выступить со своими собственными законодательными инициативами, а также опротестовать принятые законы в Конституционном суде.Ранее Санду обвинила Додона в попытке узурпировать власть после того, как поддерживающая действующего главу государства Партия социалистов зарегистрировала законопроект, в котором предлагается лишить президента полномочий контролировать Службу информации и безопасности.После того как большинство (51 из 101) депутатов приняли инициативу, Санду вывела людей на улицу. У здания парламента протестовали около 700 человек, а сторонники оппозиции мешали заседанию.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила, получив 57,75 процента голосов. Инаугурация нового президента пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201203/moldaviya-1587566369.html

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире