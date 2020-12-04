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Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
Источник сообщил о возвращении самолета, вылетевшего из Камчатки назад
2020-12-04T07:15
2020-12-04T07:15
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Самолёт, вылетевший в пятницу днём по местному времени по маршруту Петропавловск-Камчатский – село Тиличик, вернулся в главный аэропорт Камчатки из-за трещины на лобовом стекле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В пресс-службе АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" факт возврата самолёта подтвердили."Самолёт Камчатского авиационного предприятия вылетел в 11:15 (02:15 мск), а в 11:40 (02:40) вернулся в аэропорт по решению авиакомпании", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.Он отметил, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html
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РИА Новости
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петропавловск-камчатский, происшествия

Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле

07:15 04.12.2020
 
© Департамент стратегических коммуникаций "Аэропорты регионов"Проект международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)
Проект международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Департамент стратегических коммуникаций "Аэропорты регионов"
Читать ria.ru в
Источник сообщил о возвращении самолета, вылетевшего из Камчатки назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Самолёт, вылетевший в пятницу днём по местному времени по маршруту Петропавловск-Камчатский – село Тиличик, вернулся в главный аэропорт Камчатки из-за трещины на лобовом стекле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Предварительно причиной возврата самолёта ЯК-40 в аэропорт вылета стало треснувшее лобовое стекло. На борту находился 21 человек. Никто из них не пострадал", - сказал собеседник РИА Новости.
В пресс-службе АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" факт возврата самолёта подтвердили.
"Самолёт Камчатского авиационного предприятия вылетел в 11:15 (02:15 мск), а в 11:40 (02:40) вернулся в аэропорт по решению авиакомпании", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.
Он отметил, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.
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