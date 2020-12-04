Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
© Департамент стратегических коммуникаций "Аэропорты регионов"Проект международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)
© Департамент стратегических коммуникаций "Аэропорты регионов"
Источник сообщил о возвращении самолета, вылетевшего из Камчатки назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Самолёт, вылетевший в пятницу днём по местному времени по маршруту Петропавловск-Камчатский – село Тиличик, вернулся в главный аэропорт Камчатки из-за трещины на лобовом стекле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Предварительно причиной возврата самолёта ЯК-40 в аэропорт вылета стало треснувшее лобовое стекло. На борту находился 21 человек. Никто из них не пострадал", - сказал собеседник РИА Новости.
В пресс-службе АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" факт возврата самолёта подтвердили.
"Самолёт Камчатского авиационного предприятия вылетел в 11:15 (02:15 мск), а в 11:40 (02:40) вернулся в аэропорт по решению авиакомпании", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.
Он отметил, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.