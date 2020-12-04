https://ria.ru/20201204/samolet-1587604812.html

Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле

Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле

Источник сообщил о возвращении самолета, вылетевшего из Камчатки назад

2020-12-04T07:15

2020-12-04T07:15

2020-12-04T07:15

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Самолёт, вылетевший в пятницу днём по местному времени по маршруту Петропавловск-Камчатский – село Тиличик, вернулся в главный аэропорт Камчатки из-за трещины на лобовом стекле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В пресс-службе АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский" факт возврата самолёта подтвердили."Самолёт Камчатского авиационного предприятия вылетел в 11:15 (02:15 мск), а в 11:40 (02:40) вернулся в аэропорт по решению авиакомпании", - сказал представитель пресс-службы аэропорта.Он отметил, что в настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петропавловск-камчатский, происшествия