https://ria.ru/20201204/russkiy-1587619221.html

Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили

Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили

Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:12

2020-12-04T10:12

2020-12-04T10:13

последствия непогоды в приморье

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436762_0:0:1222:688_1400x0_80_0_0_9de269b87447ecf23b79c484ef8f1920.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск, во Владивостоке на острове Русский аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский. К этой работе привлечены в общей сложности 25 альпинистов, 14 из них - от Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201127/most-1586549352.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия