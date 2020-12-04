https://ria.ru/20201204/russkiy-1587619221.html
Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили
Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили
Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:12
2020-12-04T10:12
2020-12-04T10:13
последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск, во Владивостоке на острове Русский аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский. К этой работе привлечены в общей сложности 25 альпинистов, 14 из них - от Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201127/most-1586549352.html
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последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия