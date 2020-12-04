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Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили
Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили
Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:12
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последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск, во Владивостоке на острове Русский аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский. К этой работе привлечены в общей сложности 25 альпинистов, 14 из них - от Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
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русский (остров)
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последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия

Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке полностью восстановили

10:12 04.12.2020 (обновлено: 10:13 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкОчистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Энергоснабжение острова Русский во Владивостоке, нарушенное мощным циклоном две недели назад, восстановлено по штатной схеме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"По состоянию на 06.00 мск, во Владивостоке на острове Русский аварийно-восстановительные работы завершены, энергоснабжение восстановлено в полном объеме по штатной схеме", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров Русский. К этой работе привлечены в общей сложности 25 альпинистов, 14 из них - от Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 08:31
Названа главная проблема при очистке льда с моста на остров Русский
 
Последствия непогоды в ПриморьеРусский (остров)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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