https://ria.ru/20201204/rosnano-1587713216.html

Куликов стал главой "Роснано"

Куликов стал главой "Роснано"

Совет директоров АО "Роснано" избрал бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова председателем правления УК... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:04

2020-12-04T17:04

2020-12-04T17:12

сергей куликов

анатолий чубайс

политика

роснано

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет директоров АО "Роснано" избрал бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова председателем правления УК "Роснано" вместо Анатолия Чубайса, сообщила компания в пятницу."Совет директоров АО "Роснано" в четверг 3 декабря согласно директиве правительства России проголосовал за назначение Сергея Куликова председателем правления ООО УК "Роснано" сроком на пять лет. Совет директоров принял решение прекратить полномочия Анатолия Чубайса, ранее занимавшего данный пост. Заседание совета состоялось в форме заочного голосования. Сергей Куликов приступил к исполнению обязанностей", - говорится в сообщении.В четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания Куликова главой "Роснано" на пять лет. Предыдущие 12 лет этот пост занимал Чубайс.

https://ria.ru/20201203/chubays-1587538403.html

https://ria.ru/20201202/kulikov-1587413844.html

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сергей куликов, анатолий чубайс, политика, роснано, экономика